Apo heykeli dikeceklerle benim işim olmaz!

CHP'den istifa ettikten sonra katıldığı Memleket Partisi'nden de ayrılan ve geçtiğimiz günlerde AK Parti'ye geçen İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, bu süreçte yaşananları ilk kez Yeni Asır'a anlattı. Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un Bursa Gemlik'teki fabrikasında Başkan Erdoğan'ın da katılımıyla düzenlenen banttan indirme ve tanıtım törenine katılan Çelebi, Yeni Asır'a çok özel açıklamalarda bulundu.



'MİLLİ KONULARDAKİ TUTUM'

TOGG için yapılan görkemli tören öncesi Yeni Asır Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir'e konuşan Mehmet Ali Çelebi, samimi ve çarpıcı ifadeler kullandı. 15 yaşında Maltepe Askeri Lisesi'nde bir asker olarak hayata atıldığını hatırlatan AK Partili Çelebi, "Şanlı Türk ordusunun bir askeri olarak milli konulardaki tutumum belli. Sayın Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ailesi ve Cumhur İttifakı'nın görüşleri net. Ben de bu görüşe yakınım. Neden AK Parti'ye geçtiğimle ilgili sorunun ilk ve tek cevabı budur" ifadelerini kullandı.



'İKİ TARAFI DA ANALİZ ETTİM'

"Sen o kadar cezaevinde yattın, neden düşman değilsin?" sorusuna ise Mehmet Ali Çelebi, "Ben iki tarafı da en iyi gören ve analiz eden bir kişi olarak ne kadar doğru ve düzgün bir karar verdiğimi çok iyi anladım. Sayın Başkanımız Erdoğan'ın beni önümüzdeki seçimlerde tekrar milletvekili adayı gösterip göstermemesi önemli değil. Tek bir gerçek var; tek millet, tek devlet var. Gideceğimiz başka bir ülke yok. Bu ülkeyi ve bağımsızlığımızı korumak için AK Parti'ye geçtim. Ben CHP'yi 'Apo'nun heykelini dikeceğiz' diyen insanla bu kadar ilgilenmeleri sebebiyle bıraktım ve ne kadar doğru karar verdiğimi anlıyorum" diye konuştu.



'BİR HDP HAYRANLIĞI VAR'

Çelebi, CHP'den ayrılmasında HDP ile kurulan ilişkinin büyük rol oynadığını da söyledi. Ercan Demir'in sorularına içtenlikle cevap veren Mehmet Ali Çelebi, "Orada büyük bir HDP Hayranlığı var. CHP'den ayrılalı aslında 2 yıl oldu. Şimdi bağırıyorlar. Neden 2 yıl önce linç girişimi başlatmadılar bilmiyorum. Memleket Partisi'ne geçtim ama orda da benim görüşleri yüzünden terk ettiğimiz CHP'ye doğru bir yakınlaşma ve kayma eğilimi olduğunu görünce bırakıp önce bağımsız olarak devam edip, sonra da devletime milletime hizmet etmek için AK Partiye geçtim. Temel gerekçem şu; Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kurtuluş Savaşı'ndan sonra çok cepheli bir varoluş mücadelesi vermektedir. Bu nedenle ben de bir Atatürk askeri olarak Türkiye Yüzyılı mücadelesinde yanınızdayım" açıklamasını yaptı.

"DEMİRTAŞ'A ŞEREF MADALYASI ÇELEBİ'YE LİNÇ KAMPANYASI"

Mehmet Ali Çelebi, CHP'den ayrılma sürecini "Demirtaş'a şeref madalyası, Çelebi'ye linç kampanyası" sözleriyle özetledi. CHP'nin HDP'nin sözde soykırım önergesine tepki vermemesinin ayrılık sürecinde büyük pay sahibi olduğunu da söyleyen Çelebi, "Terörist ölüsüne 'ah' çekmesi, sürekli Demirtaş'ı ziyarete gitmeler, Apo'nun heykelini dikeceğiz diyen insanla bu kadar ilgilenmeler. Bunlar etkili oldu.

NELER YAŞADI?

Mehmet Ali Çelebi, Ergenekon kumpasları sürecinde "örgüt adına Hizb ut-Tahrir örgütü içine sızarak faaliyetlerde bulunduğu" iddiasıyla 18 Eylül 2008'de tutuklanmış ve 41 ay cezaevinde yatmıştı. 11 Mart 2014 tarihinde hakkında iddia edilen suçlardan beraat eden Çelebi, yaşadıklarını "Teğmen" adını verdiği kitapta kaleme almıştı. CHP'nin 35 ve 36. kurultaylarında parti meclisine girerek siyasete atılan Çelebi, 2018 genel seçimlerinde de milletvekili seçilmişti.