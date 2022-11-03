Başörtüsü için anayasa turu! Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan A Haber’de flaş açıklamalar: CHP sıcak bakmadı

Bozdağ'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

Biz bir hazırlık yaptık. Bunu parlamentoda grubu olan partilerimizin önerilerini alarak şekillendirip meclise sevk etmek istedik. Büyük bir uzlaşmayı hazırlık aşamasında da dile getirelim.

MHP bu konuda desteğini çok açık bir şekilde ifade etmiştir. Zaten biz hazırlıkları Cumhur İttifakı olarak MHP ile birlikte yaptık. Çalışmalara iştirak ettiler ve her aşamada Sayın Bahçeli'yi bilgilendirdiğini biliyorum. Dün tekrar bir araya geldik ve detseğini açıkça ifade ettiler.

CHP SICAK BAKMADI

CHP Grup Başkan Vekili Sayın Altay görüşme sonrası yaptığı açıklamada, hazırlık çalışmalarına katkı vermeyeceklerini ifade etti. Anayasa değişikliğine de meclis seçimleri yakın olduğu için bu süre içinde sıcak bakmadıklarını ifade etti. Teklif son haliyle ortaya çıktıktan sonra tekrar değerlendireceklerini söylediler. Bir açık kapı bıraktılar genel itibarıyla anayasa değişikliğine sıcak bakmadıklarını söylediler.