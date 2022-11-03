Yeni tahıl krizi de Erdoğan ile aşıldı

Rusya lideri Vladimir Putin, geçtiğimiz günlerde donanmasına yapılan saldırıyı gerekçe göstererek tahıl koridoru anlaşmasından çekildiğini açıklamıştı. Dünyayı yeni bir gıda krizine sürükleyecek karar üzerine harekete geçen Erdoğan, Putin ile görüştü. AK Parti grup toplantısında konuşan Erdoğan, "Sayın Putin ile dün (önceki gün) yaptığımız görüşme üzerine Rusya Savunma Bakanı Sayın Şoygu, Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar'ı arayarak bugün (dün) saat 12.00'den itibaren tahıl sevkiyatının eskiden planlandığı gibi devam edeceğini bildirdi" dedi. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, dün yaptığı açıklamada Türkiye ve BM'nin çabalarıyla Rusya'nın tahıl anlaşmasına geri döndüğünü ilan ederek, "29 Ekim'de, Ukrayna tarafından Karadeniz Filosu gemilerine ve tahıl koridorunun güvenliğini sağlayan gemilere karşı terör saldırısında bulunulması sonrası Rusya, tahıl anlaşmasını askıya aldı. Rusya'nın bu tutumu BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e ve BM Güvenlik Konseyi'ne sunuldu. Türkiye ve Birleşmiş Milletler sayesinde, tahıl koridorunun Kiev tarafından Rusya'ya karşı askeri operasyonlar düzenlenmesi için kullanılmayacağına dair Ukrayna'dan yazılı garanti aldık. Rusya Federasyonu şu an için alınmış olan garantileri yeterli görmektedir ve Ukrayna limanlarından tahıl ve gıda ürünlerinin güvenli bir biçimde çıkarılmasını içeren anlaşmanın uygulanmasına yeniden başlayacaktır" ifadelerini kullandı.



"ÖNCE BIDEN'A ANLATACAĞIM"

Erdoğan AK Parti grup toplantısı sonrasında TBMM'de gazetecilerin tahıl koridoruna ilişkin sorusunu cevapladı. Erdoğan, gazetecilerin 'Tahıl koridoru konusunda Rusya'yı nasıl ikna ettiniz' sorusuna, "Onu bana bırakın. Önce ABD Başkanı Biden'a sonra size anlatacağım" dedi.



"BAY KEMAL BİZ BUNLARI UNUTMAYIZ"

CHP'NİN başörtüsüne yönelik kanun teklifini eleştiren Erdoğan, "Başörtüsü konusunu, kabuk bağlamış yaraları deşme pahasına bir gece yarısı gündeme taşıdılar. Bunu da içerisinde türlü sinsiliklerin, tuzakların, sapkınlıkları meşrulaştıran belirsiz ifadelerin olduğu bir yasa teklifiyle yaptılar. Biz de CHP ve şürekasının bu oyununa, başörtülü ve başı açık tüm kadınlarımızın kılık kıyafet özgürlükleri ile birlikte ailenin korunmasını esas alan anayasa değişikliği teklifimizle karşılık verdik. Üniversitelerimizin kapılarında, kızlarımızın başörtülerini açtıran siz değil miydiniz? Bay Kemal, biz bunları unutmayız. Bütün bunlara rağmen sıkıysa önümüzdeki seçimde hadi bakalım başörtülü adayları koy. Koy, seni de görelim" dedi.

UMUDU BESLEYEN HİZMETLER

Başkan Erdoğan grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Milletimizin 85 milyon ferdinin tamamının hayatına dokunan, hayat kalitesini yükselten, umudunu besleyen hizmetlerimiz var. Sadece sınırlarımız içinde değil, Balkanlar'dan Afrika'ya, Orta Asya'dan Latin Amerika'ya dünyanın dört bir yanında da iz bırakan çalışmalar gerçekleştirdik" ifadelerine yer verdi.

PUTİN AÇIKLAMA YAPTI: ERDOĞAN'IN ÇABALARI NEDENİYLE TAHIL TEDARİKİ ENGELLENMEYECEK

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, tahıl koridorunun yeniden açılması üzerine açıklamada bulundu. Putin, "Rusya, Ukrayna'dan Türkiye'ye tahıl tedarikini, tarafsızlığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoksul ülkeler için verdiği çaba nedeniyle gelecekte de engellemeyecek" dedi. Putin, "Rusya, Ukrayna tarafından verilen garantilerin ihlal edilmesi durumunda (tahıl) anlaşmadan çekilme hakkını kendisinde saklı tutuyor" diye konuştu.