Adnan Menderes Teknoloji Geliştirme Bölgesi 2. oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Performans Endeksi sonuçlarına göre, 89 Teknoloji Geliştirme Bölgesi arasından kuluçka faaliyetlerinde Aydın Adnan Menderes Teknoloji Geliştirme Bölgesi Türkiye 6'ncısı olurken, yeni kurulan Teknokentler sıralamasında kuluçka faaliyetlerinde büyük bir başarı elde ederek Türkiye sıralamasında 2. basamakta yer aldı. Aydın Adnan Menderes Teknoloji Geliştirme Bölgesi Genel Müdürü Prof. Dr. Cemal İyem, "Sayın Cumhurbaşkanımızın çizdiği Teknoloji hamlesi vizyonuna katkı sağlamak için yerli ve milli ürünler geliştirmeye devam ediyoruz" dedi. Oyun yazılımı konusunda önemli çalışmaları olduğunu ifade eden İyem, "FaceSyma, insan yüzünün temel parçalarını kullanarak veri tabanı, algoritmalar ve yapay zeka desteği ile hayat bulan bir uygulama. ArkheTech'in 3-13 yaş arası çocuklara yönelik olarak geliştirdiği Latmos Explorer adlı mobil oyun da yayınlandı. SciMatic yazılımı da geleceğe yön veren web3.0 ve blokzincir teknolojilerini sektörlere ve günlük işlemlerde kullanılan uygulamalara yerleştirir" diye konuştu.