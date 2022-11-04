Falyalı’nın Malta hesabı bloke edildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 20 Ekim'de, '7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet ettikleri ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini akladıkları tespit edilen suç örgütüne yönelik Ankara merkezli 8 ilde 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerin, yasa dışı bahisten elde edilen para nakline aracılık ettikleri, hesaplarında toplanan paraları, 8 Şubat'ta Kıbrıs'ta öldürülen Halil Falyalı, eşi ve kumarhane müdürünün de aralarında bulunduğu suç örgütüne ait kripto varlık hesaplarına gönderdikleri tespit edildi. Soruşturma kapsamında şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



229 ŞÜPHELİ VE 11 KURUM

Soruşturma kapsamında, Türkiye'de toplanan paraları yurt dışına çıkaran ve buna aracılık eden 229 şüpheli ile 11 kurumun kripto para hesapları bloke edildi. Yasa dışı bahis siteleri aracılığıyla 79 ilden üçüncü kişiler adına açılan hesaplarda toplanan paranın, Malta Kripto Para Borsası'na kayıtlı Halil Falyalı'ya ait hesapta toplandığı belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen Başsavcılık, Malta'daki 30 milyon dolar karşılığı kripto paranın bulunduğu hesabı bloke ettirdi.

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