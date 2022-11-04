Tüm dünyadan tahıl teşekkürü

Rusya, askıya aldığı tahıl anlaşmasına Türkiye'nin garantörlüğünde yeniden dönme kararı aldı. Dünya basını, gelişmeyi son dakika bilgisi olarak verdi. Servis edilen haberlerde Türkiye'nin rolüne dikkat çekildi. Konuyla ilgili dün Rusya'dan da önemli bir açıklama yapıldı. Kremlin, "Türkiye'nin tahıl anlaşmasının yeniden başlamasındaki varlığı, anlaşmalara olan güvenin ana faktörüdür" ifadelerine yer verdi. 'ACİL' KODUYLA GEÇTİLER



Başkan Erdoğan'ın bizzat duyurduğu gelişmeyi dünya basını son dakika 'acil' koduyla servis etti. CNN Internatinoal, "Rusya tahıl anlaşmasına geri döndüğünü söylüyor" manşetini attı. New York Times gazetesi, "Rusya, güvenlik garantisi aldıktan sonra tahıl anlaşmasına tekrar katıldığını söylüyor" başlığını kullandı. Amerikan Associated Press gelişmeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğunu aktarırken, İngiliz Reuters de Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in girişimlerinin ardından Moskova'nın geri adım attığını yazdı. Alman Bild Gazetesi ise, "Ukrayna, tahıl yardımı için Türkiye ve BM'ye teşekkür etti" başlığını kullandı. Haberlerin yanı sıra, tüm dünyadan Türkiye'ye teşekkürler de geldi.



ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, "Türk müttefiklerimizin çabalarını derinden takdir ediyoruz. Aslında Türkiye'yi ve BM Genel Sekreterine müteşekkir olduğumuzu söyledim. Bu anlaşmayı Genel Sekreter Guterres hazırladı ama başta Türkiye'nin kritik desteği ve daha sonra Ukrayna'nın, son olarak da Rusya'nın mutabık kalması ile oluştu. Onlara müteşekkir ve minnettarız" dedi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrel da, "AB, bu konuda BM ve Türkiye'ye minnettar. Yiyecekler asla bir savaş silahı olarak kullanılmamalı" ifadelerini kullandı.