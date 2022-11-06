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9 bin 326 doktorun ataması tamam

6.11.2022

9 bin 326 doktorun ataması tamam
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) ile kamu ve üniversite hastanelerinde açılan 9 bin 425 kontenjana, uzman adayı 9 bin 326 hekimin yerleştiğini bildirdi. Sosyal medya hesabından, TUS sonuçlarına ilişkin paylaşımda bulunan Bakan Koca, TUS'da yerleşme oranının yüzde 99 olduğuna dikkati çekti. Koca, "Beyaz Reform'dan sonraki ilk TUS ile kamu ve üniversite hastanelerinde açılan 9 bin 425 kontenjana, uzman adayı 9 bin 326 hekim yerleşti. Uzmanlık eğitimi, itibarını her branşta yeniden kazandı" ifadesini kullandı.

TUS'UN ve reformun sonucunun hayırlı olmasını dileyen Koca, şunları kaydetti: "Yüzde 99 yerleşme oranı ile bugüne kadar yapılan 72 TUS'un birincisi, en yenisi. Bakanlığımızın eğitim ve araştırma hastanelerinde açılan 4 bin 138 asistan kadrosunun tamamı, tüm branşlarda doldu. Uzmanlık eğitimi için eğitim ve araştırma hastanelerimizi tercih eden hekimlerimize teşekkür ediyorum."
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