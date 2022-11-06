AK Partili Çelebi’den fondaş medyaya sert tepki: Teröristler avlandıkça ses nerelerden geliyor

CHP tarafından fonlanan medyada yine Türkiye'nin yerli ve milli hamleleri hedef alındı. Tele 1'de yayınlanan 'Forum Haftasonu' isimli programda yerli ve milli SİHA'lar ağır ifadelerle hedef alındı.

"BİZDEKİ BU EZİKLİK"

CHP tarafından fonlanan Tele1'in sunucusu Namık Koçak, Bayraktar SİHA'lar üzerinden nefret kustu. Terör örgütleri ile Türkiye'yi bir tutan Koçak, "Öve öve bitiremediler. O kadar çok üretim yapan ülke var ki. Bizdeki de bu eziklik." ifadelerini kullandı.

Koçak skandal açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Asıl mesele burada. Otomobilde de aynısı oldu. Bunlar doğru değil. Türkiye dünyada ilk ve tek SİHA üreticisi değil. O kadar çok üretim yapan ülke var ki. Üzerinde çalışan ülke 90'a ulaştı. 36'nın üstünde üretim yapan ülke var. Terör örgütleri bile üretiyorlar.

TERÖR ÖRGÜTLERİYLE BİR TUTTU

Öve öve bitiremediler, yerli ve milli SİHA'lar Almanya'nın radarındaymış! Adamlardan malzeme alıyoruz, onları İHA'sı SİHA'sı yok.





Lübnan'da Mirsad1 diye İHA yapılıyor, kim yapıyor? Hizbullah yapıyor. ABD'nin terör örgütü dediği Hizbullah kendisi İHA üretiyor. Parçalarını İran'dan alıp SİHA yapıyor. Bu İHA'lar SİHA'lar İsrail üzerinde uçuyor ve denemeleri yapılıyor. Bu gurur Hizbullah'ın.

Dünyada yalnız yaşamıyorsunuz, Türkiye'ye verdiğiniz imajlar gerçekler çok çok farklı şeyler. Elbette iyi şeyler yapılsın ama bunlar bir algıya dönüşmesin.



"TERÖRİST AVLANDIKÇA SES NERELERDEN GELİYOR"

İHA ve SİHA'lardan 'Bir algı hikayesi' diye söz eden Tele 1'e AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'den tepki geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çelebi şu ifadeleri kullandı:

"Kanal :TELE1, Başlık: Bir algı hikayesi İHA-SİHA. Yerli ve milli İHA-SİHA'lar terörist avladıkça, savaşın seyrine etki edince ses nerelerden geliyor. Yazıklar olsun!"