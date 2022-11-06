Başkan Erdoğan kilit rol oynuyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'ye gelerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü ve bir dizi ziyarette bulundu. İstanbul'da kalan Stoltenberg, temaslarının ardından gündemi değerlendirdi. Başkan Erdoğan ile görüşmesinde aldığı en önemli mesajın ne olduğunun sorulması üzerine Stoltenberg, "En önemli mesaj, ikimizin de Ukrayna'yı desteklemenin ve Rusya'nın Ukrayna'ya karşı bu saldırgan savaşını sona erdirmenin önemi üzerinde anlaşmamız oldu. Hem Ukrayna'ya destek sağlamada hem de Ukrayna'dan tahıl ihracatını sağlayan anlaşmayı kolaylaştırmada yaptıklarından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türkiye'ye teşekkürlerimi sundum. Bu, gıda fiyatlarının düşmesine yardımcı ve başta yoksul ülkeler olmak üzere tüm dünya için önemlidir. Türkiye, bunu mümkün kılmada kilit rol oynamıştır" diye konuştu.



"UKRAYNA'YI DESTEKLEMELİYİZ"

Elbette herkesin bu savaşın bitmesini isteyeceğini ancak bunun ne olduğunu anlamak gerektiğini ifade eden NATO Genel Sekreteri, "Bu, bir taarruz savaşı. Rusya, yani Putin bir diğer ülkeyi işgal ediyor. Elbette Ukrayna, Rusya'nın bu saldırılarla ele geçirdiği topraklarını yeniden almak için kendini savunma hakkına sahip. Şunu anlamalıyız ki bu savaşı Putin başlattı. Onun tercihiydi ve bu savaşı isterse yarın bitirebilir. Aynı zamanda şunu da anlamalıyız ki Putin ve Rusya, savaşmayı bırakırsa barışa kavuşacağız. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve Ukrayna savaşmayı bırakırsa Ukrayna, bağımsız bir egemen ulus olarak varlığını sona erdirecek. Dolayısıyla Ukrayna'yı desteklemek, onların kendilerini savunmalarını sağlamak gibi bir sorumluluğumuz var. Elbette bu savaşın bir aşamada müzakere masasında sona ereceğine inanıyorum ancak Ukrayna'nın müzakere masasında neler başarabileceğinin kesinlikle savaş alanındaki güce bağlı olduğunu da biliyoruz. Dolayısıyla Ukrayna'nın bağımsız bir ulus olarak hüküm sürmesini istiyorsak ülkenin elini güçlendirmek ve Ukrayna için kabul edilebilir bir sonuç veya müzakere olasılığını en üst düzeye çıkarmak için Ukrayna'ya askeri destek sağlamamız gerekiyor" açıklamasını yaptı.



Jens Stoltenberg, Bakan Akar ile birlikte Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'ne gitti. Temsili şehitlik ile Meçhul Asker Anıtı'na karanfil bırakan Stoltenberg, fotoğraf çekildikten sonra tarihi savaşa ilişkin bilgi aldı.

'FİNLANDİYA İLE İSVEÇ MUTABAKATA UYUYOR'

Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik sürecini de yorumladı. Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç ile ortak memorandumu kabul ettiğini hatırlatan NATO Genel Sekreteri, "Şimdi Finlandiya ve İsveç'in terörle mücadele konusundaki güçlendirme yasalarını uygulamaya koyduğunu, Türkiye'ye silah ihracatı üzerindeki tüm kısıtlamaları kaldırdığını gördük. Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in buluştuğu ve terörle mücadele konusunda, daha birçok konuda birlikte çalıştıkları kalıcı mekanizmayı, yapıyı oluşturduk. Bu nedenle haziranda imzaladığımız Katılım Protokolü'nü onaylamanın ve katılım sürecini tamamlamanın zamanının geldiğini düşünüyorum" dedi.

"ÇANAKKALE'Yİ GÖRMEK VE BARIŞIN ÖNEMİNİ HATIRLAMAK BÜYÜK BİR ONUR"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile birlikte gerçekleştirdiği Çanakkale gezisini de anlatan Stoltenberg, "Sayın Akar'la oraya giderek anıtları görmek ve savaşın tüm vahşetinin yanı sıra savaşı önleyerek barışı amaç edinmenin önemini hatırlamak büyük bir onurdu. NATO, işte tam da bu yüzden yani barışı korumak için var. Bu nedenle NATO müttefiklerinin hiçbirinin saldırıya uğramamasını sağlamak için NATO'da omuz omuza durmamız gerekiyor" dedi.