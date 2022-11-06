PKK’nın dağ kadrosuna Ekim’de 9 çizik daha

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, bakanlığın konferans salonunda düzenlediği aylık basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu. Ekim ayında PKK terör örgütüne yönelik 13 bini aşkın operasyon gerçekleştirdiklerini aktaran Çataklı, "Gerek operasyonlarımız, gerek ikna faaliyetlerimiz ve gerekse terörizmin de önüne bir set çekmemizin neticesinde terörün nefesini kesmiş durumdayız. Ekim ayında PKK terör örgütüne yönelik kırsal alanda 8'i büyük, 46'sı orta çaplı olmak üzere toplam 13 bin 326 kırsal operasyon ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik bin 195 operasyon yapılmıştır. PKK'nın silahlı dağ kadrosuna 9 çizik daha attık. Aralarında 4'ü liste dışı ve 1'i gri kategoride aranan teröristlerin de bulunduğu dağ kadrosundan 9 terörist 8'i ölü, 1'i sağ olarak etkisiz hale getirildi" dedi.



TOPLAM 94 TERÖRİST ETKİSİZ

Tüm terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonlarda 75'i PKK/KCK, 18'i DEAŞ, 1'i sol terör örgütü mensubu olmak üzere toplam 94 teröristin etkisiz hale getirildiğini aktaran Çataklı, "Ayrıca ekim ayı içerisinde terör örgütlerine yardım yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 2 bin 286 şüpheli gözaltına alınmış, 464 kişi tutuklanmıştır. Ekim ayında toplam 21 terör eylemi engellenmiştir. Siber suçlarla mücadelede de 159 şüpheli yakalanmıştır" açıklamasını yaptı.