Çocukları ‘misket’le katlettiler

Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin, İdlib ilinde yerinden edilenlerin sığındığı bir kampa düzenlediği misket bombalı saldırıda 2'si çocuk 6 sivil yaşamını yitirdi, en az 75 sivil yaralandı. Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, rejim güçleri dün sabah saatlerinde İdlib'in kuzeyindeki zorla yerinden edilen sivillerin yaşadığı Maram Kampı'na misket bombalı saldırı düzenledi. Saldırıda 6 sivil hayatını kaybetti, en az 75 sivil yaralandı. Yaralılar, sivil savunma ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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