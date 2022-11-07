Kahramanlar sonsuzluğa uğurlandı

Irak'ın kuzeyinde düzenlenen Pençe-Şimşek Harekatı'nda el yapımı patlayıcının infilak olması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Halil Yıldız ve Sözleşmeli Piyade Er Fırat Güner, düzenlenen törenle son yolculuklarına uğurlandı. Irak'ın kuzeyinde düzenlenen Pençe-Şimşek Operasyonu'nda bölücü terör örgütü PKK mensuplarının tuzakladığı el yapımı patlayıcının (EYP) infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldız ve Piyade Sözleşmeli Er Fırat Güner için Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığı'nda tören düzenlendi.



HATAY VE KONYA

Törenin ardından şehitlerin cenazeleri memleketlerine uğurlandı. Evli olan şehit Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldız'ın (24) naaşı Konya'nın Ereğli ilçesinde, bekar olan Piyade Sözleşmeli Er Fırat Güner'in (23) naaşı ise Hatay'ın Altınözü ilçesinde toprağa verildi.

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