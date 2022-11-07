Son Anayasa ‘aile’yi de kapsayacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te Panaroma 25 Aralık Müzesi'nde "Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda Programı'nda konuştu. Erdoğan, "20 yıldır ülkemizde tamamını ailelerinin temel direkleri olmalarının yanı sıra hayatlarında en hak ettikleri yere çıkarmak istiyoruz" dedi.



'ENDİŞEYE GEREK YOK'

Erdoğan şöyle konuştu: "Türkiye'de Anayasa'dan yasalara kadar tüm desteklerle kadınlarımızı güçlendirirken aslında ülkemizin potansiyelini de büyütüyoruz. Şu anda aile konusunda bir adım atıyoruz. Yasal düzenleme ile muhalefetin önümüze geldiği bir dönemde biz bu yasal düzenlemeyi samimi bulmadığımız için 'gelin bu işi anayasal bir düzenlemeye taşıyalım. Ve sadece başörtüsü konusunun yanı sıra aile konusunu da anayasal bir düzene oturtalım' dedik. Fakat muhalefet bundan endişe etmiş, sayın başkan 'aile kavramıyla ne demek istiyor' demiş. Burada endişe edilecek hiçbir şey yok, güçlü aile güçlü milletleri doğurur. Burada yapılması gereken de bu. Kadın ve erkek arasındaki tüm çizgiler ortadan kaldırıldığında kadının insanlığa kattığı zenginlikleri nasıl göreceğiz. Teklifini vermeye hazırlandığımız son Anayasa değişikliğiyle aile kurumumuza ve insan fıtratına yönelik tehditlerin önüne bir set daha çekmiş olacağız. Türkiye Yüzyılını da kadınlarımızla inşa edeceğiz."

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