Başkan Erdoğan’dan Hasankeyf - Gercüş Tüneli Açılış Töreni’nde önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Hasankeyf - Gercüş Tüneli Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

39.4 kilometrelik yolun bugün yaptğımız tünelle birlikte bağlantı yolları tamamlanmıştır. Yaklaşık 2.5 yılda 910 milyon liralık yatırım tuturarıyla Hasankeyfimiz'e kazandırılan tünelin hayırlı olmasını diliyorum.

Biz hükümet olarak kendi üzerimize düşeni yapma gayretindeyiz.

Ülkemizi ve özellikle bölgemizi, varlık içinde yokluğa muhtaç edenlerin derdi biz değiliz. Onların karanlık odakların peşindeler. Bizim derdimiz Türkiye'nin dünyanın en gelilmiş ilk 10 ülke arasına çıkarmak. Türkiye'nin asırlık kayıplarını 20 yılda tamamlarken, çok daha büyük hedeflerin altyapısını hazırlıyoruz. Ilısu barajı sizlerin gözleri önünde gerek Batman, gerek Mardin, sizlerin iç içe olduğu dev bir baraj. Şimdi bu güzel tünelle bu viyadükle bu güzel şehirlerimizi birbirine bağlıyoruz.

Batman çok bedel ödedi, Mardin çok bedel ödedi. Bu bedelleri verdiğimiz mücadeleyle bitirdik. Herkes küçülmeden dert yanarken, biz büyümeyi konuşuyoruz.

Geçmişte böyle kritik dönemlerle ülkemizin önünü vesayetle, darbeyle kesenler bu sefer başaramayacaklar. Türkiye'yi küresel krizden ayrıştırma konusundaki somut neticelerini yılbaşından itibaren daha net görmeye başlayacağız. Atalarımızın sabırla koruk helva olur sözüne kararlıkla umutla işimize bakacak, vizyonlarımızın altını dolduracağız.