Uyuşturucuyla mücadele kapsamında kararlı adımlar atılmaya devam ediliyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gençleri uyuşturucu illetine buluşturmak isteyenlere müsamaha göstermeyeceklerini belirterek, "Avrupa'da uyuşturucu serbest ama sınırlarımız içinde hiç bir uyuşturucu maddenin girmemesini sağlamak için tarihin en büyük uyuşturucu operasyonlarını yapıyoruz" dedi. Bakan Soylu, Bursa'da 1750 polisin, 2 helikopter, 3 İHA ve 15 narkotik köpeğinin katıldığı büyük uyuşturucu operasyonuyla ilgili belirlenen 70 adreste 110 kişiye gözaltı kararı olduğunu, 95 kişinin yakaladığını belirtti ve ekledi: "Kökünü kurutma operasyonları devam ediyor."



MÜSAMAHA GÖSTERMEYECEĞİZ

Bakan Soylu şunları söyledi: "Aziz milletimiz rahat olsun. Bu konuda arkadaşlarımız, emniyet teşkilatı, jandarma teşkilatı büyük gayret gösteriyor. Mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. Gençlerimizi bu illete buluşturmak isteyenlere müsamaha göstermeyeceğiz. Milletimiz, Türk Polisi, Jandarma teşkilatı, hükümetimiz ve bizlere itimat etsin. Bu meselenin kökünü kurutmaya ant içtik. Cenabı Allah yardımcımız olsun."







BALYOZ GİBİ OPERASYONLAR

ÖTE yandan, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son 1 ayda zehir tacirlerine balyoz gibi operasyonlar düzenlendi, 4 bin 69 kişiye işlem yapıldı, 325 şüpheli tutuklandı. Yapılan çalışmalarda kilolarca uyuşturucu maddeler, binlerce sentetik haplar ve çok sayıda silah ele geçirildi.