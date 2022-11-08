Yunanistan’da bakanların da bulunduğu 32 kişi dinlenmiş

YUNANİSTAN'DA, Yunan İstihbarat Teşkilatı'nın (EYP) CNN Yunanistan'ın ekonomi muhabirlerinden Thanasis Koukakis'in ve Panhelenik Sosyalist Hareket Partisi (PASOK) Lideri Nikos Androulakis'in cep telefonuna "Predator" adlı casus yazılım yerleştirildiği ve yasadışı şekilde dinlediği yönündeki iddialara bir yenisi daha eklendi. Yunanistan'ın önemli gazetelerinden Documento Gazetesi, siyaset, medya, iş dünyasından aralarında bakanlarında bulunduğu 32 önemli kişinin daha dinlendiğini iddia etti. Listede eski Yunanistan Başbakanı Andonis Samaras, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, şu anda görevde olan ve önceki dönem bakanlık yapmış olan önemli isimler ile Kathimerini Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aleksis Papahelas da bulunuyor. Haberin ardından, Documento Gazetesi'nin sahibi ve başyazarı Kostas Vaxevanis'in ifade vermeye çağırıldığı öğrenildi.

DİĞER