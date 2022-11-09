Asırlık kayıpları 20 yılda ikmal ettik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden Hasankeyf-Gercüş Tüneli Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı. Türkiye'nin gelişmesini, büyümesini, ilerlemesini sağlayacak her proje gibi Ilısu Barajı'na da engel olmak isteyenlerin, sayısız iftira ve tehditle karşılarına çıktığını belirten Erdoğan, uluslararası boyutu da olan sinsi kampanyalara ve sabotaj girişimlerine rağmen, barajı tamamlayarak Türkiye'nin hizmetine sunduklarını ifade etti.

DAHA BÜYÜK HEDEFLERİN ALTYAPISI

"Ülkemizi ve özellikle bölgemizi varlık içinde yokluğa mahkum etmek için uğraşanların derdi ne sizsiniz ne de evlatlarımızın geleceğidir. Onlar, kirli hesapların, karanlık odakların, sinsi hayallerin peşindedir" ifadelerini kullanan Erdoğan, "Biz ise ülkemizin tamamını kalkındırarak, zenginleştirerek, büyüterek, Türkiye'nin dünyanın en gelişmiş ilk 10 ülkesi arasındaki yerini alması için mücadele ediyoruz. Biz, ülkemizi bugünlere her karış toprağına dokunan, her ferdine ulaşan eser ve hizmetlerimizle getirdik. Türkiye'nin asırlık kayıplarını ve eksiklerini 20 yılda ikmal ederken, aslında çok daha büyük vizyonların, çok daha büyük hedeflerin altyapısını kuruyorduk. İşte bu sevinç, özgüven ve azimle Cumhuriyetimizin ilk yüzyılını kapatıp, yeni yüzyılını açmaya hazırlanıyoruz" dedi.

'GÖZÜMÜZÜ FIRSATLARA DİKİYORUZ'

Erdoğan, son 20 yılda Türkiye'yi demokrasi ve kalkınma rayından çıkarıp yeniden eski günlerine döndürmek için pek çok deneme yapıldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Herkes, 'küçülmeden' dert yanarken, biz, 'büyümeyi' konuşuyoruz. Dünyanın gündeminde kriz varken, biz gözümüzü fırsatlara dikiyoruz. İnşallah 2023'te Türkiye Yüzyılı ahdimizin etrafında kenetlenerek, ülkemizi dünyada hak ettiği yere sizlerle beraber taşıyacağız. Geçmişte böyle kritik dönemlerde, ülkemizin önünü darbeyle cuntayla vesayetle fitneyle fesatla kesenler inşallah bu defa başaramayacaklar."

"YAŞADIĞIMIZ ACILAR HAFIZAMIZDA"

KURDELE kesim törenlerinin ardından arşivlerine kattıkları her makası, büyük ve güçlü Türkiye yolunda döşenmiş yeni bir tuğla, atılmış yeni bir adım olarak gördüklerini dile getiren Erdoğan, geçmişte bu kutlu yürüyüşün önünün ideolojik kavgalardan mezhep çatışmalarına, terörden siyasi istikrarsızlığa kadar pek çok yöntemle kesilmek istendiğini hatırlattı. Batman'ın, Mardin'in çok bedel ödediğini anımsatan Erdoğan, "Bu bedelleri ödemeyi, terörle verdiğimiz mücadeleyle bitirdik. Yaşadığımız acılar ortak hafızamızda kayıtlıdır. Bizim, milletimize en büyük hizmetimiz, güven ve istikrarla birlikte huzuru da sağlayarak, ülkemizin potansiyelini en üst düzeyde kullanabilmesini temin etmemizdir" diye konuştu.

"İSVEÇ TERÖR ÖRGÜTLERİYLE DİYALOĞA GİRMEYECEK"

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'u resmi törenle karşıladı. Kristersson'un bulunduğu makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti. Erdoğan, Kristersson'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Kristersson'un tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülke milli marşları çalındı. Kristersson, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı. İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında, Başkan Erdoğan ve Kristersson merdivenlerde gazetecilere poz verdi. Erdoğan ve Kristersson daha sonra baş başa görüşmeye geçti. İsveç Başbakanı Kristersson, Ankara'ya gelişinde "İsveç parlamentosu Türkiye ile 'İsveç Parlamentolar Arası Dostluk Grubu' kurulması için çalışma başlatıldığını duyurmak isterim. İsveç Muhtırayı sonuna kadar uygulayacak. İsveç terör örgütleriyle (PKK/PYD) diyaloğa girmeyecek" açıklamasında bulunmuştu.