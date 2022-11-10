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Diyanet İşleri Başkanlığından "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" mesajı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 84. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı. Diyanetten yapılan açıklamada, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 84. yılında saygıyla anıldığı, geçmişten bugüne vatan ve mukaddesat uğrunda canlarını feda eden tüm şehit ve gazilerin rahmetle yad edildiği ifade edildi.

10.11.2022, 10:51

Diyanet İşleri Başkanlığından 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü mesajı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 84. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Diyanetten yapılan açıklamada, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 84. yılında saygıyla anıldığı, geçmişten bugüne vatan ve mukaddesat uğrunda canlarını feda eden tüm şehit ve gazilerin rahmetle yad edildiği ifade edildi.

Açıklamada, "Kutlu bir mazinin evlatları olarak bugün bizlere düşen görev, ecdadımızın, uğruna mücadele verdiği medeniyet değerlerimize sahip çıkmak, milletimizin ve devletimizin huzuru ve refahı için çalışarak daha güzel yarınları tesis edebilmek için gayret göstermektir." ifadesi kullanıldı.

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