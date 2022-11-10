Özbekistan’da Erdoğan’a özel nişan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 9'uncu Zirvesi çerçevesinde geldiği Özbekistan'ın Semerkant kentinde temaslarına başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çeşitli ikili görüşmeler de gerçekleştirmesi bekleniyor.

Semerkat'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımı yarın başlayacak Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 9'uncu Zirvesi'nde, İstanbul Zirvesi'nde kabul edilen ve Türk Devletleri Teşkilatı'nın 20 yıllık yol haritasını oluşturan Vizyon Belgesi'nin ilk 5 yıllık uygulama kılavuzunu teşkil edecek Strateji Belgesi başta olmak üzere, TDT'nin işleyişine ve geleceğine dair önemli kararlar alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üye ülkeler arasındaki işbirliğinin her alanda geliştirilmesi hedeflenen zirvede konuşma yapacak.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Yüksek Düzeyli İmam Buhari Nişanı'nı tevdi etti.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine taltif edilen nişanla ilgili teşekkür ederek "Bu nişanı ülkelerimiz arasındaki ezeli ve ebedi kardeşliğin güçlü bir sembolü olarak kabul ediyorum. Kendisiyle ilk tanıştığım andan itibaren özellikle İmam Buhari'den birçok başlıkları tarafıma naklettiğinde ben hakikaten Şevket Mirziyoyev kardeşime farklı bir muhabbet beslemiştim. İmam Buhari adına bir üniversitenin burada kuruluyor olması İslam dünyasına da çok farklı bir mesaj olacaktır. Bugün Türkiye'den oğlumda dahil olmak üzere bir heyet İbn Haldun Üniversitesi'nden, Taşkent'e gelmişlerdir. Önce insan anlayışıyla gerçekleştirilen bu reformlarla devlet adamlığını gösteren aziz kardeşim Şevket Mirziyoyev'e bu nişan vesilesiyle şükranlarımı sunuyorum" dedi.



"Büyük bir onurla taşıyacağım Yüksek Düzeyli İmam Buhari Nişanını almaktan duyduğum memnuniyeti tekrar ifade ediyorum ve Şevket Mirziyoyev kardeşimin şahsında tüm Özbek kardeşlerime teşekkür ediyor hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum."