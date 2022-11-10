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Haberler Gündem Ulu Önder Atatürk tüm yurtta anılacak

Ulu Önder Atatürk tüm yurtta anılacak

10.11.2022

Ulu Önder Atatürk tüm yurtta anılacak
BUGÜN, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 84'üncü yıldönümü. Türk ulusu, Gazi Mustafa Kemal için tüm yurtta çeşitli anma etkinlikleri düzenleyecek. Anma törenlerinin merkezi her yıl olduğu gibi yine Ankara ve Anıtkabir olacak. Atatürk, İzmir'de de gün boyu etkinliklerle anılacak. Etkinlikler kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ata'ya Saygı Nöbeti organize etti. Cumhuriyet Meydanı'nda akşam saat 21.05'ten 10 Kasım sabahı 09.05'e kadar saygı nöbeti tutuldu. Kentteki anma törenleri başta Cumhuriyet Meydanı olmak üzere diğer tüm ilçelerde de gün boyu devam edecek.
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