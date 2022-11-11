Saat 9’u 5 geçe hayat durdu

TÜRKİYE dün Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla andı. Saatler Atatürk'ün vefat ettiği an olan 09.05'i gösterdiğinde tüm yurtta hayat durdu. İzmir'de etkinlikler gün boyu sürdü. Ata'ya saygı nöbetinin tutulduğu Cumhuriyet Meydanı'nda sabah da tören yapıldı.

Törene İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Kemal Yeni ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, siyasi partilerin temsilcileri, iş dünyası, resmi kurum ve sivil toplum kuruluş temsilcileri katıldı.

Manisa'da Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenin yanı sıra saatler 09.05'i gösterdiğinde tüm şehirde siren sesleri ve araç kornaları eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşu yapıldı. Üzüm işçileri de üzüm bağında saygı duruşunda bulundu.

Muğla Fethiye Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önüne geçen vatandaşlar siren sesi ile birlikte selama durdu. Balıkesir'de de en işlek caddelerde vatandaşlar saat 09.05'te işini gücünü bırakıp saygı duruşuna geçti. Çanakkale'de törenlerin adresi Cumhuriyet Meydanı oldu.

Denizli'de ise 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda düzenlenen törende Vali Ali Fuat Atik ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

AYDIN'DA da Vali Hüseyin Aksoy, Garnizon Komutanı Hakkı Haktan Armağan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Saat 09.05'te siren sesleri eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

İzmir'de törenlerin adresi Cumhuriyet Meydanı oldu. İzmirliler, 1 gün önce akşamdan başlayarak 10 Kasım sabahı saat 09.05'e kadar "Ata'ya Saygı Nöbeti" tuttu.

MERT ALPDÜNDAR / CÜNEYT HASÇELİK / NERMİN UÇTU / ERDOĞAN CANKUŞ/ SEBAHATTİN ALP / KAZIM YÖRÜKCE