Saldırılar karşısında mücadelemiz sürecek

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 84. yılında Anıtkabir'de düzenlenen devlet töreniyle anıldı. Anıtkabir'deki tören, devlet erkanının Aslanlı Yol'dan yürüyüşüyle başladı. Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kortejde TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, yüksek yargı organlarının başkanları, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları yer aldı.

'DAHA GÜÇLÜ HAZIRLANIYORUZ'

Erdoğan, kırmızı beyaz karanfillerden oluşan ay yıldızlı çelengi, Atatürk'ün mozolesine bıraktı. Atatürk'ün 84 yıl önce vefat ettiği saat olan 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu. Saygı duruşu sırasında gönderdeki Türk bayrağı yarıya indirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve protokolde yer alan devlet erkanı, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Erdoğan'ın Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti ve Anıtkabir Özel Defteri'ne imza attı. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aziz Atatürk, ebediyete irtihalinizin 84'üncü yıldönümünde Zat-ı Alinizi, kahraman silah arkadaşlarını ve canları pahasına istiklalimize sahip çıkan aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. 'En büyük eserim' dediğiniz Türkiye Cumhuriyeti'ni 85 milyon olarak 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla geleceğe daha güçlü, daha itibarlı bir şekilde hazırlıyoruz. Milletimizin asırlık hayallerini gerçeğe dönüştürene kadar durmayacak, saldırılar karşısında yılmayacak, mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Ruhun şad olsun" dedi.

SOSYAL MEDYADAN DA ANDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü için bir anma mesajı da yayımladı. Erdoğan mesajında, "İstiklâl mücadelemizin başkomutanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal'i ebediyete irtihalinin 84. yılında saygı, rahmet ve minnetle yâd ediyorum" ifadelerini kullandı.