SON DAKİKA: Bakan Bilgin’den asgari ücret, EYT, sözleşmeliye kadro açıklaması!

Son dakika haberleri...3600 ek gösterge çalışması sonrası öncelikli gündem haline gelen sözleşmeliye kadro için tarih belli oldu. Bunun yanında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücret için milyonların merakla beklediği açıklamayı yaptı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Mesleki Yeterlilik Kurumunun 2023 yılı bütçelerinin görüşmeleri başladı.

Bakan Bilgin(TBMM Bütçe sunumu): Talebin üzerinde bir büyümeyi gerçekleştirdiğimiz zaman enflasyona karşı ekonomik büyümeyi bir silah olarak kullanabiliriz. Asgari ücretin, 5500 lira olmasının nedeni enflasyona karşı duyarlı olduğumuzu göstermek içindi. Asgari ücreti belirlemede enflasyon etkisini geriletecek bir uygulama gerçekleştireceğiz. Aralık ayının ilk haftasında komisyonu toplayacağız. Tüm emekçiler enflasyon karşısında korunacak.

Sözleşmeli personelin çalışma şartlarını değiştirmeyi düşünüyoruz o çalışmayı tamamladık. Tahmin ediyorum önümüzdeki hafta veya bu ay içinde onu uygulamaya geçireceğiz.

EYT'yi, aralık ayı içerisinde Meclis'e takdim edeceğiz.