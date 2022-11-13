Bakan Bozdağ’dan İstiklal’deki saldırıya ilişkin önemli bilgiler

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, A Haber ekranlarında İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamaya ilişkin soruları yanıtladı.

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Bakan Bozdağ'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Bir kadın, oradaki banklardan birine 40 dakikadan fazla oturuyor, kalktıktan bir ya da iki dakika sonra patlama meydana geliyor. Şu anda o kadınla ilgili tüm veriler inceleniyor. Henüz ismi belli değil ama bir kadın şüpheli. Bütün kayıtlar takip ediliyor, bir takım arkadaşlarımız peşindeler. Şu anda bunların hepsi inceleniyor. Bir terör eylemi olduğu değerlendiriliyor. Hangi terör örgütü olduğu yapılan araştırmalar sonucu belli olacak.

"İKİ İHTİMAL VAR"

Patlayan düzeneğin ne olduğu araştırılıyor. İki ihtimal var. Ya o poşet veya çanta onun içinde düzenek var kendi patlıyor ya da uzaktan birisi patlatıyor. Şu anda bunların hepsi inceleniyor. Bir takım çiviler olduğu söyleniyor. Elle tutulur somut parçalar dışında kanaat üretebilecek bir veri yok. Çivileri parça tesiri daha fazla olsun diye kullanıyorlar.

"HEDEFLERİ TÜRKİYE'NİN BARIŞI VE HUZURU"

Hedefleri belli, Türkiye'nin huzuru ve barışı, güven ortamı. Türkiye'nin en işlek caddelerinden birine böyle bir patlamanın yapılması iç huzura, istikrara dönelik bir saldırıdır. Yabancıların da burada yaralanma ve vefat etme ihtimalini düşünmüşler. Şunu herkesin bilmesi lazım Türkiye güçlü bir devlet.

"TÜRKİYE ÜZERİNDEN VEKALET SAVAŞI VAR"

DEAŞ terör örgütü bakıldığı zaman uluslararası bir terör örügütü. Bütün terör örgütlerini dış güçler destekliyor. Türkiye'ye karşı terör üzerinden bir vekalet savaşı var.

"ABD VE AVRUPA İSTEDİĞİMİZ KİŞİLERİ İADE ETMİYOR"

Onlarca ülkeden teröristleri talep ettik. ABD'den 232 talebimiz oldu. 1855 talep gelmiş FETÖ ile ilgili, 112 ülkeye 1172 kişi hakkında 1277 dosya göndermişiz. Bugüne kadar bize 3 tane iade var. Şu ana kadar da 122 tane deport edilmiş kişi var. İstediğimiz kişileri ABD de Avrupa ülkeleri de iade etmiyor.