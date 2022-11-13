  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Bakan Koca'dan açıklama: Yaralıların tedavisi hastanelerimizde devam ediyor

Bakan Koca'dan açıklama: Yaralıların tedavisi hastanelerimizde devam ediyor

Son dakika...Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İstiklal Caddesi'ndeki patlamada 6 kişi hayatını kaybetti, 53 yaralımız var. Yaralıların tedavisi hastanelerimizde devam ediyor" açıklamasında bulundu.

13.11.2022, 19:57

Bakan Koca’dan açıklama: Yaralıların tedavisi hastanelerimizde devam ediyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İstiklal Caddesi'ndeki patlamada 6 kişi hayatını kaybetti, 53 yaralımız var. Yaralıların tedavisi hastanelerimizde devam ediyor" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstiklal Caddesi'ndeki patlamada 6 kişi hayatını kaybetti, 53 yaralımız var. İlk müdahaleler olay yerine ulaşan ekiplerce yapıldı. Yaralıların tedavisi hastanelerimizde devam ediyor. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum, yaralılara geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA