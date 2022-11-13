FETÖ/PDY mensubu firari Uğur Demirok yakalandı

HAKKINDA yakalama kararı bulunan FETÖ/PDY mensubu Uğur Demirok, Milli İstihbarat Teşkilatınca (MİT) gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY'nin emniyet mahrem yapılanmasında faaliyet yürüten Demirok, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından yurt dışına kaçtı. Geçmişte örgütün TSK mahrem yapılanmasında da faaliyet yürüttüğü tespit edilen Demirok'un örgütün kripto haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu bildirildi

FETÖ'DEN YAKAYI ELE VEREN ZANLILAR İTİRAFÇI OLDU

CUMHURİYET Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturması kapsamında 7 Kasım'da düzenlenen Konya merkezli operasyonda yakalanan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlıların tamamı, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediklerini belirtmeleri üzerine, yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı. Örgütün rehberlik yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen zanlıların ifadeleri sonrası, FETÖ ile bağlantısı olduğu deşifre edilen birçok şüphelinin tespit edildiği öğrenildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Konya merkezli iki ildeki operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 7 şüpheli yakalanmıştı.