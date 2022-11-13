İçişleri Bakanlığınca 2 ilde dev operasyon başlatıldı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Ağrı ve Iğdır'da 1017 personelin katılımıyla "Eren Abluka Sonbahar-Kış-12 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Dursun Pampal Operasyonu"nun başlatıldığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barınan teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla başlatılan operasyonun Ağrı-Doğubayazıt-Büyük Ağrı Dağı ve Iğdır-Aralık- Küçük Ağrı Dağı bölgelerini kapsadığı ifade edildi.

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