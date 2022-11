Orada sana para verecek o kadar enayi var mı!

Özbekistan'da Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'ne katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye dönüşü öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. Erdoğan, Türkiye Yüzyılı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "kirli para" iddiaları ve altılı masa başta olmak üzere gündemdeki konulara dair önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin artık küresel konularda sözü dinlenen, saygın ve vazgeçilmez bir aktör haline geldiğini kaydeden Başkan Erdoğan, "Bu, dünya kamuoyu tarafından da teslim ediliyor. Çevremizde bir barış ve refah kuşağı oluşturmak için durmaksızın çalışıyoruz. Bu amaç doğrultusunda, terör belasını milletimizin gündeminden topyekûn silmek konusunda kararlıyız" dedi.Ekonomideki son durumu değerlendiren Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu iddialarına ve son günlerdeki açıklamalarına da tepki gösterdi.

'HADİ ÇIK İSPAT ET BAKALIM!'

Şu anda da 115-120 milyar dolar civarında döviz rezervi olduğunu kaydeden Erdoğan, "Merkez Bankamızın döviz rezervi konusunda öyle Bay Kemal'in ifade ettiği gibi sıkıntılar söz konusu değil. Biz şu anda hamdolsun iyi bir konumdayız. Ama tabii adamın akıl hocaları kimlerdir bilemem. Yani ne yaptığı belli değil. Kurusıkı atıyor. Her şey ortada. Hesap kitap ortada. Adamın ekonomiden hiç haberi yok. Mesela geçen bir ifade kullandı. Diyor ki "varlık barışı dokuz kez yenilendi". 19 kez de yenilenir. Ülkeyi kim yönetiyorsa varlık barışının ömrünü uzatmak veya kısaltmak onun elindedir. Biz şu anda bunu dokuz kez uzattıysak, süre bittikten sonra gene uzatmak gerekirse gene uzatırız. Ama anlamıyor adam bilmiyor. Akıl hocası kimdir? Malum. Şimdi bu varlık barışından gelen para nereden geldi diye gösteriyor 'esrar, eroin, uyuşturucu kaçakçılığından' diyor. Hakaret ettiği bakanım çıktı ve kendisine ağır bir ifadeyle "sen bunu ispat edemezsen namertsin" dedi. Hadi çık ispat et. Var mı elinde bir delilin? Neye göre bunu söylüyorsun? Ya sen bu ülkenin evladı değil misin? Bir belge varsa çıkar belgeni göster. Elinde bir belge yoksa nasıl oluyor da kalkıp Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne 'uyuşturucu kaçakçılığı yaparak bütçesini dengeliyor' dersin. Bunların ipiyle kuyuya inilmez. Benim milletim de inşallah 2023'te zaten bunların ipiyle kuyuya inmeyeceği gibi bunları kuyuda da bırakır" ifadelerini kullandı.

'BİDEN VE YUNANİSTAN TERÖRİSTLERİ SAKLIYOR'

BİR soru üzerine terör örgütleriyle mücadele konusunda da samimi açıklamalar yapan Başkan Erdoğan, örgüt elebaşlarını koruyan ülkelere tepki gösterdi. Erdoğan, "Bu ülkeyi, bu devletin, bu ordunun uçaklarıyla bombaladılar. Zaman yarışında isabet ettirseydiler bugün belki ben de olmayacaktım. Şu anda bunlara kim sahip çıkıyor? Başta Yunanistan. Kaçıp Yunanistan'a gidiyorlar, kaçıp Avrupa'ya gidiyorlar. Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da, Danimarka'da, İngiltere'de, Amerika'da yaşıyorlar. Ve bu adamı Amerika saklıyor. Kim saklıyor? Biden saklıyor. Pensilvanya'da devasa bir kâşâne verdiler, orada bu adam yaşıyor. Bana terörün merkezi neresi diye sorarsanız; ben size bunu söylerim" dedi.

'DEMEK Kİ MASADA ALTI KİŞİ YETMİYOR'

Başkan Erdoğan'a Saadet Partisi'ne yakın TV5 kanalının FETÖ firarisi Hakan Şükür'ü canlı yayınına konuk alması da soruldu. Erdoğan, "Onu değerlendirmeye gerek yok. Demek ki masada altı kişi yetmiyor. Yedi, sekiz falan arıyor olabilirler" diye konuştu.

"KARADENİZ'DE ENERJİ ÜSSÜ KURUYORUZ"

11 Ağustos 2021 tarihinde sel felaketi yaşayan Kastamonu'nun Bozkurt, Abana, İnebolu ve Cide ilçelerine doğalgaz verilmeye başlandı. Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in de hazır bulunduğu törene Başkan Erdoğan da Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı ve önemli mesajlar verdi.

Kastamonu'nun Küre, Çatalzeytin ve Araç ilçelerine de doğalgaz hatlarını ulaştıracaklarını müjdeleyen Erdoğan, "Yerli gazın da sürece dahil olmasıyla Türkiye, bölgesinde referans fiyat oluşumunun sağlandığı bir ülke haline dönüşüyor. Karadeniz doğalgazını ülkemiz sistemine bağlayacak çalışmaları hızlandırdık. Sakarya gaz sahasındaki ilk fazı oluşturan 10 kuyudan 9'unun sondajı bitti. Karadeniz'de deniz tabanının 2 bin 200 metre

altında enerji üssü kuruyoruz. İnşallah önümüzdeki sene bu gazı kullanmaya başlayacağız" dedi.