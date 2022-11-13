Son dakika: Taksim İstiklal Caddesi’nde patlama! İşte patlama anı ve ilk görüntüler

Son dakika haberi...Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde henüz neden kaynaklandığı bilinmeyen patlama sonucu yaralıların olduğu öğrenildi.

Taksim İstiklal Caddesi'nde henüz neden kaynaklandığı belirlenemeyen bir patlama yaşandı. İhbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.





Patlamanın sesi çevreden duyulurken, caddede yürüyen vatandaşların kaçıştığı görüldü.

Olay yerine gelen polis ekipleri caddede güvenlik önlemi aldı. Patlama nedeniyle yaralılar olduğu öğrenildi.

İSTİKLAL'E GİRİŞLER KAPATILDI

Çok sayıda yaralının olduğu patlamanın ardından İstiklal'e girişler kapatıldı. Bölgedeki dükkanlar kapatılarak tahliye işlemi yapıldı.

VALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün saat 16.20 sıralarında Beyoğlu ilçemiz, Taksim İstiklal Caddesi'nde bir patlama meydana gelmiştir. Olay yerine emniyet, sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerimiz sevk edilmiştir. Can kaybı ve yaralılarımız bulunmaktadır. Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır." bilgisini verdi.

BAŞKAN ERDOĞAN: 6 KİŞİ VEFAT ETTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada 4'ü olay yerinde, 2 kişi de hastanede olmak üzere 6 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi. Başkan Erdoğan, patlamada 53 kişinin de yaralandığını belirtti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "16.20 sularında İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı saldırıda vefat eden kardeşlerimize Allahtan rahmet yaralılar acil şifalar diliyorum. Hain saldırının hemen akabinde olay yerine hemen emniyet ve sağlık birimleri sevk edilmiş yaralılarımızın süratle çevredeki hastanelere intikali sağlanmıştır. Devletimizin ilgili birimleri bu kalleş saldırının faillerini ve arkasındaki failleri ortaya çıkarmak için çalışmalarını sürdürmektedir. Türkiye'yi ve Türk milletini terörle teslim alma çabaları dün olduğu gibi bugün ve yarın da hedefine ulaşamayacaktır. Milletimiz İstiklal Caddesi'ndeki olayın önündeki ve arkasındaki olayın önündeki ve arkasındaki tüm unsurlarıyla ortaya çıkartılarak faillerinin hak ettikleri şekilde cezalandırılacağından emin olsunlar. İstanbul Vali'mizden intikal eden rakam 4'ü olay yeri, 2'si ise hastanelerde olmak üzere 6 vefat söz konusu. Yaralı sayımız ise, 53. Bunun dışında çizikti vs. gibi farklı rakamlar gelebilir. Bu rakam valimizden bizzat aldığım rakamdır. Bunlar üzerinde de hastanelerde gerekli müdahaleler yapılmıştır. Yapılıyor. Kısa zamanda bu vatandaşlarımız da taburcu edilecektir." dedi.

Türk Kızılay'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda da "İstanbul'da meydana gelen patlamanın ardından civardaki hastanelere kan sevkiyatı yapılmıştır. Şu an acil kan ihtiyacı bulunmamaktadır." denildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Edinilen son dakika bilgisine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terör soruşturması başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen hain saldırı ile ilgili soruşturma başlattı. 5 savcı görevlendirilirken patlama anıyla ilişkin görüntülere yayın yasağı getirildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamalarda şunlara yer verildi:

"Bugün İstiklal Caddesi meydanında gelen patlama nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından soruşturma başlatılmış olup 5 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir.

Ayrıca İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından patlama olayı ile ilgili görsel ve işitsel tüm haber ve sosyal paylaşım sitelerine yönelik yayın yasağı kararı verilmiştir."

YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ

RTÜK'ten yapılan açıklamada, "İstanbul'daki patlamaya ilişkin yayın yasağı getirilmiştir. Tüm medya kuruluşlarımızın dikkatine önemle sunulur." ifadelerine yer verildi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Beyoğlu Taksim'de bir patlama haberi aldık. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Lütfen kaynağı belirsiz bilgilere itibar etmeyelim, güvenli kaynaklardan bilgi sahibi olalım. Farkında olmadan yanlış bilgiyi yaymayalım. İstanbulumuza çok geçmiş olsun." dedi.