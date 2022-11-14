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Haberler Gündem İzmir Adliyesi önünde teröristlerle mücadele eden Şehit Fethi Sekin'in babası hayatını kaybetti

İzmir Adliyesi önünde teröristlerle mücadele eden Şehit Fethi Sekin'in babası hayatını kaybetti

İzmir Adliyesi önünde 2017 yılında hain teröristlerle çatışmaya giren verdiği mücadelede şehit düşen Polis Memuru Fethi Sekin’in babası Mehmet Zeki Sekin, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İHA

14.11.2022, 12:34 Güncelleme Tarihi: 14.11.2022, 12:35

İzmir Adliyesi önünde teröristlerle mücadele eden Şehit Fethi Sekin’in babası hayatını kaybetti

5 Ocak 2017 tarihinde İzmir Adliyesine saldıran bölücü terör örgütü üyeleri ile çatışmaya giren ve teröristleri etkisiz hale getiren Polis Memuru Fethi Sekin şehit düşmüştü. 2 yıl önce evinde bulunduğu esnada felç geçiren Şehit Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin, 2 yıldır yatağa bağlı şekilde yaşıyordu.

Tekrar rahatsızlanması sonucu Elazığ'da Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılan Mehmet Zeki Sekin, yaklaşık 1 ay önce Ankara'ya sevk edildi. Ankara'da tedavisi süren Zeki Sekin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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