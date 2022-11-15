Başkan Erdoğan ve Joe Biden arasında G20 zirvesinde kritik temas! Bali’de yoğun diplomasi trafiği

Son dakika... G20 Liderler Zirvesi için Apurva Kempinski'ye gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, burada G20 Liderler Zirvesi resmi karşılama törenine katıldı.

Son dakika: Başkan Erdoğan ve Joe Biden arasında G20 zirvesinde kritik temas | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bali'deki G20 Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile görüştü.

Apurva Kempinski'deki görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da yer aldı.

Görüşmenin planlı olmadığı belirtiliyor.

BAŞKAN ERDOĞAN MACRON İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Erdoğan ABD Başkanı Biden'ın ardından Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile ikili görüşme gerçekleştirdi.



BAŞKAN ERDOĞAN, G20 LİDERLER ZİRVESİ'NE KATILAN BAZI LİDERLERLE SOHBET ETTİ

Başkan Erdoğan, Endonezya'nın Bali adasında düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ndeki temaslarını sürdürüyor.

Bali'deki Apurva Kempinski'de yapılan G20 Liderler Zirvesi'nin birinci oturumu öncesinde Erdoğan, liderlerle ayaküstü görüştü.

Erdoğan, karşılama töreninin ardından Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile ayrı ayrı sohbet etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile de konuşan Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile de seçilmesinin ardından ilk kez görüştü.