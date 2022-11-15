Erdoğan’dan diyalog ortaklığına destek çağrısı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 17'nci G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Bali'ye gitti. Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı Bali Ngurah Rai Uluslararası Havalimanı'nda, Endonezya Sağlık Bakanı Budi Gunadi Sadikin, Bali Valisi Wayan Koster, Büyükelçi Ahmet Cemil Miroğlu ve diğer yetkililer karşıladı.

WIDODO İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Erdoğan, G20 Zirvesi öncesinde Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile görüştü. Zirvenin düzenleneceği Apurva Kempinski'de gerçekleşen görüşme öncesinde iki lider, kısa basın açıklaması yaptı. Erdoğan, şahsına ve heyetine gösterilen ilgiden dolayı Widodo'ya şükranlarını ifade etti. Başarıyla icra ettiği G20 dönem başkanlığı dolayısıyla Endonezya'yı tebrik eden Erdoğan, seneye nisan ayında Endonezya'nın MIKTA dönem başkanlığını Türkiye'den devralacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Endonezya'ya 2023 ASEAN dönem başkanlığı için şimdiden başarılar dileyen Erdoğan, "Diyalog ortaklığı hedefimize desteğinizi bekliyorum" dedi. Başkan Erdoğan, "Bugün beraberce kurduğumuz Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi mekanizması, ikili ilişkilerimiz açısından tarihi bir adımı teşkil ediyor" diye konuştu.

İLİŞKİLERDE TARİHİ ADIM

GÖRÜŞME daha sonra basına kapalı gerçekleşti. "Birlikte Toparlanma - Daha Güçlü Toparlanma" ana temasıyla gerçekleştirilecek zirvede G20 liderleri, "Gıda ve Enerji Güvenliği," "Sağlık" ve "Dijital Dönüşüm" başlıklı üç oturumda fikir alışverişinde bulunacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve çerçevesinde çeşitli ülkelerin liderleriyle temaslar gerçekleştirecek. Erdoğan'a ziyaretinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci eşlik ediyor

ENDONEZYA'DAKİ ZİRVEDE ÇOK SAYIDA İLK YAŞANACAK

RUSYA'NIN Ukrayna'yı işgalinin yansımaları ve Çin'le Batı arasında artan gerilim, dünyanın en büyük ekonomilerinin liderleri hafta başında Bali'de bir araya geldiğinde ön plana çıkacak.

KRİTİK GÖRÜŞME

BU seneki G20 Liderler Zirvesi, "Birlikte Toparlanma- Daha Güçlü Toparlanma" teması altında gerçekleşirken çok sayıda ilke de sahne olacak. ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında ise yakın gelecekte bir görüşme olmayacak. Zira Putin, bu yılki G-20 Liderler Zirvesi'ne katılmayacak. Biden, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ilk kez görüşecek. Yeni İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın yanı sıra İtalya Başbakanı Giorgia Meloni de zirveye ilk kez katılacak isimler olacak.

LİDERLERE ÜST DÜZEY KORUMA

G-20 üyesi 17 ülkenin liderleri küresel krizlere çözüm arayışıyla bir masanın etrafına oturacak. Konukların güvenliği için 18 bin asker ve polis görevlendirildi. Ordu, 12 savaş gemisi ve 13 helikopter ile her an adayı izleyecek. Ayrıca ikisi F-16 olmak üzere dört savaş uçağı ve bir Boeing keşif uçağı kesintisiz görev yapacak. Ayrıca bir askeri kargo uçağı da tahliye gerektiren tıbbi acil durum yaşanması ihtimaline karşı hazır bekletilecek. Toplantıların yapılacağı ve konukların kalacağı 24 otel 1700 güvenlik kamerasıyla izlenecek. Öte yandan Endonezyalı yetkililer, Çin ve ABD heyetleriyle özel istihbarat paylaşımı yaptıklarını da açıkladı. Yetkililer, zirve için özel tsunami önlemleri de aldılar. Sadece bir doğal afet durumunda tahliyeyi koordine etmesi için 1500 kişi görevlendirildi. Ayrıca ordu, böyle durumlarda kullanılabilecek kurtarma araçlarını da hazır etti.

İŞ VE OKUL UZAKTAN

BALİ makamları, zirve boyunca dini ve geleneksel törenler dahil her türlü toplanmayı yasakladı. Farklı tanrılara adanmış çok sayıda tapınağa ev sahipliği yaptığı için "Tanrılar Adası" olarak da adlandırılan Bali'de din gündelik hayatta önemli bir yer tutuyor. Ayrıca elektrik hatlarına zarar verdiği için uçurtma uçurmak da yasaklandı. Halka toplantılar bitene kadar evden çalışmaları, eğitime de uzaktan devam edilmesi tavsiye edildi.

ELON MUSK GİDEMİYOR

TWİTTER'IN yeni sahibi Elon Musk, 2018'deki hisse işlemleriyle ilgili gelecek hafta başlayacak bir dava yüzünden G-20 zirvesini kaçıracak. Bir hissedar, elektrikli otomobil şirketi Tesla'yla ilgili 54 milyar dolarlık işlemin şüpheli olduğu gerekçesiyle Musk'tan şikayetçi olmuştu. Bu davanın başlayacak olması nedeniyle Musk Endonezya'ya gitmedi. Elon Musk'ın B20 olarak adlandırılan iş forumunda konuşması bekleniyordu. Dünyanın en zengin kişisi bunun yerine video bağlantı yöntemiyle, Endonezyalı iş insanı Anindya Bakrie ile teknoloji üzerine 1 saatlik tartışmaya katılacak.