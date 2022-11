Haydut devletlik ve terbiyesiz New York Times

Aziz Milletimizin başı sağ olsun.

Suriye PKK/ PYD'nin "candan" destekçisi sıfatıyla Haydut Devleti'nin kullandığı mayın eşeklerinin kanlı saldırısı bilinen geçekleri bir kez daha gösterdi.

Terör örgütü destekçisi Amerika, utanmadan güya terörü kınayan bir mesaj yayınladı.

İstiklal Caddesi'ni kana bulayanlar, Derin Amerika'nın devşirdiği militanlardır.

SURİYEKOBANİ (AYNÜLARAB)-KANDİL- AMERİKA HATTI...

Derin Amerika'nın Kuzey Suriye'de koruyup kullandığı PKK-PYD üzerinden bağımsız Türkiye'yi tehdit etmeye yönelik kirli planları birer birer paçavraya dönüyor. Hain saldırının nasıl koordine edildiği, nereden hareketlendiği çözülüyor. PKK-PYD'yi Suriye'de kim besliyorsa, kim iç istihbarat sağlamaya çalışıyorsa -ki bu Derin Amerika'dır, Yunanistan'ı da Türkiye'ye karşı tetikçi olarak kullanıyor. Kıbrıs Rum bölgesinden, Ege adalarına, Dedeağaç'a kadar uzanan bölgede sinsi planlarını devreye soktuğu ortada. Saldırganın Yunanistan'a kaçırılacağın ortaya çıkması da Yunanistan'ın tetikçiliğini deşifre etmektedir.

Saldırının Amerika hattına ne yapmalıyız?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu net ortaya koydu:

"Kobani'yi, terör bölgelerini besleyen, oradan Türkiye'nin huzurunu bozmaya çalışan bir anlayışa kendi senatolarından para gönderen bir devletle müttefikliğimiz tartışılmalıdır."

TERBİYESİZLİK...

Amerikan New York Times gazetesi de terbiyesizce ülkemize "aba altından sopa göstermeye" yeltendi. Gazete küstahça, "Her yıl dünyanın dört bir yanından Türkiye'yi ziyaret eden on milyonlarca turistin çoğu, pazar günkü bombalamanın gerçekleştiği bölgede vakit geçiriyor" ifadelerine yer verdi. İki hayati konuyu tekrar hatırlayalım ve Derin ABD'nin aparatlarının ipliğini bir defa daha pazara çıkaralım!

UNUTMADIK.

Haydut Devlet, 50 yıllık maşası FETÖ eliyle de 15 Temmuz'da darbe girişiminde bulunarak Bağımsız Müslüman Türkiye'yi işgal etmeye kalkışmış; Aziz Milletimiz ve Başkan Erdoğan'dan tarihi bir tokat yemişti.

UNUTMADIK.

NEW YORK TIMES,

Joe Biden ABD Başkan adayı olduğu sırada Erdoğan'ı yıkmaya yönelik pis-sinsi konuşmasını şöyle yayınlamıştı:

"Erdoğan'ı Darbeyle Değil Seçimle Devireceğim" "Muhalif liderleri desteklediğimizi açıkça göstermemiz lazım.

Muhalif dostlarımızla temasa geçip Erdoğan'ı yenecek duruma gelmeleri için hâlâ var olan liderlerden daha fazla verim almalı ve onları güçlendirmeliyiz.

Erdoğan'ı Darbe ile değil, seçim süreci ile devirmeliyiz."

SONUÇ

BAŞKAN Erdoğan ve Türkiye'yi Kuzey Suriye'den kuşatmada kullandıkları PKK-PYD'ye silah veren, destekleyen, Deyri Zor coğrafyasını işgal ettiren Derin Amerika. İstiklal Caddesi saldırısının arkasında Suriye PKKPYD mayın eşeklerinin ağababası Derin Amerika. Erdoğan'ı devirmek için Türkiye'deki dostları (CHP-Kemal Kılıçdaroğlu omurgasında altı artı HDP-PKK masasını kuran) Derin Amerika. GELSİNLER!

TETİKÇİLERİNİ DENİZE DÖKEN, TERÖR KORİDORLARINI PAÇAVRAYA ÇEVİREN TÜRK MİLLETİ VE BAĞRINDAN ÇIKARDIĞI BAŞKAN ERDOĞAN VAR ANADOLU TOPRAKLARINDA. ZAFER İNANANLARIN OLACAKTIR.