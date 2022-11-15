Oyuncu Uçar’ın evlat acısı

İSTANBUL'DAKİ kalleş saldırıda yaşamını yitirenler arasında Arzu Özsoy ve kızı Yağmur Uçar da bulunuyor. 1984 doğumlu olduğu öğrenilen Arzu Özsoy'un, oyunculuk yapan Nurettin Uçar'ın eski eşi olduğu öğrenildi.

2007 doğumlu Yağmur da çiftin kızlarıydı. Nurettin Uçar, cenaze töreninde gözyaşlarına boğuldu. Sosyal medyadan da paylaşım yapan Uçar, "Kabrin nur, mekanın cennet olsun datlu kızım" ifadelerini kullandı.

DERİN'İN GÖZLERİ TÖRENDE BABASI VE ABLASINI ARADI

TERÖR saldırısında hayatını kaybeden 6 kişiden Yusuf Meydan ve 9 yaşındaki kızı Ecrin'in cenazeleri, Adana Seyhan'da toprağa verildi. Yusuf Meydan'ın erkek kardeşine kız isteyip, nişan yapmak için eşi Mevlide ve kızı Ecrin ile İstanbul'a gittiği, saldırının olduğu günün akşamı ise Adana'ya dönmeyi planladıkları ifade edildi. Acı olay öncesi de Mevlide Meydan'ın bir mağazaya girdiği, Yusuf Meydan ve kızı Ecrin'in dışarıda bekledikleri sırada saldırının gerçekleştiği öğrenildi.

Ailenin, küçük kızları Derin'i ise İstanbul'a giderken Adana'da teyzesinin evine bıraktığı belirtildi. Havaalanındaki törene ailenin küçük kızı Derin Meydan'da katıldı. Derin'in ablasını ve babasını aradığı o anlar yürekleri paramparça etti. Anne Mevlüde Meydan da ayakta durmakta zorlandı.

MİNİK ELİZ HEM ÖKSÜZ HEM YETİM KALDI

PATLAMA sırasında o esnada caddeden geçen Adem Topkara ile eşi Mukaddes Elif Topkara da hayatını kaybetti. Topkara çiftinden geriye 2 yaşındaki kızları Eliz İlay kaldı. Baba Adem Topkara'nın kızını 15 Şubat tarihinde sosyal medya hesabından 'Minik prenses 2 yaşında" notu ile paylaştığı kare yürekleri dağladı. 1982 yılında Gümüşhane'de dünyaya gelen Adem Topkara ile 1985 yılında Rize'de doğan Mukaddes Elif Topkara çiftinin 2018'de evlendikleri ve 2 yaşında Eliz İlay adında bir kızları olduğu ortaya çıktı. Hain saldırıda hayatlarını kaybeden Topkara çifti, ikamet ettikleri Sarıyer'e bağlı Ayazağa Merkez Camii'nde ikindi namazına müteakip toprağa verildi.

O BEBEKTEN SEVİNDİRİCİ HABER

BEYOĞLU İstiklal'deki patlamada sosyal medyadaki paylaşımlarda da sembol haline gelen fotoğraftaki bebek arabasının sahibi bulundu. Taner ve Dilay Sinan çiftinin, kızları Almeda ile beraber 10 yıldır hiç gitmedikleri İstiklal Caddesi'ne alışveriş yapmak için gittikleri ve hain saldırının da bu esnada gerçekleştiği öğrenildi.

Olay anını anlatan Taner Sinan, "Patlama bizi baya bir ileri fırlattı. Çocuğumu elime alık koştum. Yolda motosikletli biri bizi aldı ve hastaneye götürdü" dedi. Hastanede tedavi altına alınan Dilay Sinan ve minik kızı Almeda'nın durumlarının iyi olduğu öğrenildi.