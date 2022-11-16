Başkan Erdoğan’dan Endonezya’daki G20 Liderler Zirvesi sonrası önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Endonezya'nın Bali adasında düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin ardından Medya Merkezi'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"İstiklal Caddesi'nde meydana gelen terör saldırısı sonucunda taziyelerini ve geçmiş olsun dileklerini ileten tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum. Bu alçak saldırı terörün kanlı ve çirkin yüzünü bir kez daha göstermiştir. Terör örgütüne destek verenler dökülen her kana ortaktır. Teröristlerin kimin arkasına saklanırsa saklansın kendilerini bekleyen akıbetten kurtulamayacaklardır. Tüm dost ve müttefiklerimizin, Türkiye'nin haklı mücadelesine samimi desteğini bekliyoruz.

"BU KRİZ BELLİ BÖLGELERİN DEĞİL, TÜM ÜLKELERİN KRİZİDİR"

Zirve kapsamında küresel, siyasi ve ekonomik görünüme ilişkin son gelişmeleri değerlendirdik. Aşırı yükselen enerji, gıda ve hammadde fşyatalrının hiçbir ayrım yapmadan tüm ekonomileri zorladığı görülüyor. Bu kriz belli bölgelerin değil, tüm ülkelerin krizidir.

Küresel ekonomideki kötüleşmenin en şiddetli vurduğu bölgeler Asya ve Afrika'daki kırılgan devletlerdir.

Ekonomik göstergeler bir çıkış yolu bulunmazsa mevcut durumun kötüleşeceğini gösteriyor.

Dünya genelinde halen bir milyon ton gıda maddesi çöpe gidiyor, Türkiye olarak bu adaletsiz tabloyu değiştirmeye yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Küresel sağlık sisteminin iyileştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunduk. TURKOVAC aşımızla dünyada aşı üretebilen 9 ülke arasına girdik.

F-16'LARDA OLUMLU GELİŞME

F-16 konusunda Biden olumlu görüşmelerin olduğunu söyledi. Sanırım farklı bir ırkçılığın içindesiniz. Bizim oradaki Kürtlerle ilgili bir sorunumuz yok. Türkiye'deki Kürt vatandaşlarımızla bir sorumunuzun olmadığı gibi.

PROVOKATİF SORUYA SERT TEPKİ

ABD'de yaşayan bir Türk olduğunu söylediniz. Buna pek inanmıyorum. Farklı bir ırkçılığın içindesiniz. Sorduğunuz soru bunu aynen ortaya koyuyor. Bizim Kuzey Irak'ta veya Suriye'nin güneyinde oradaki Kürtlerle ilgili herhangi bir sorunumuz yok. Türkiye'deki Kürt vatandaşlarımızla bu tür bir sorunumuz olmadığı gibi…

SINIR ÖTESİ OPERASYON OLACAK MI?

Şu anda sorgulamalar soruşturmalar devam ediyor. 81 yaralımız vardı. Bu sayı 25'e düştü. 6 kişi hayatını kaybetti. Bu sorgulamalar neticesinde nereye uzanıyor bunların araştırması yapılıyor. Bu araştırma neticesinde de ne gerekiyorsa onu yapmak konusunda kararlı olduğumuzu tüm dünyanın bilmesi lazım.