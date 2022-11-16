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Beyoğlu saldırısında yeni gelişme

Beyoğlu'ndaki bombalı saldırı eyleminin gerçekleştirilmesinde yardım-yataklık ettiği belirlenen Hüsam A. isimli örgüt mensubu Suriye Azez'de emniyet güçlerince yakalandı.

AA

16.11.2022, 22:06 Güncelleme Tarihi: 16.11.2022, 22:30

Beyoğlu saldırısında yeni gelişme

Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı eyleminin gerçekleştirilmesinde yardım-yataklık ettiği belirlenen "Hüsam" kod adlı terör örgütü mensubu, Suriye Azez'de emniyet güçlerince gözaltına alındı.

İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı patlamaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında emniyet güçleri, eylemi gerçekleştiren terörist ve ona yardım eden şüphelilerle birlikte hareket ettiği belirlenen "Hüsam" kod adlı şüpheliyi, Suriye'nin Azez bölgesinde yakalandı.

PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütüne mensup olduğu belirlenen şüphelinin, Beyoğlu'ndaki patlamadan bir yıl önce İstanbul'a geldiği öğrenildi.

Saldırının faili Ahlam Albashır ve beraberindekilerle hareket edip, saldırının hazırlıkları sırasında onlara yardım ve yataklık ettiği belirlenen, patlamanın ardından başlatılan operasyon sırasında da yakalanamayan "Hüsam" kod adlı şüphelinin Suriye'ye kaçtığı tespit edildi.

Emniyet güçlerinin düzenlediği operasyonla Azez'de yakalanan şüphelinin, sorgusu ve işlemleri yapılmak üzere İstanbul'a getirileceği bildirildi.

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