Bombalı saldırıda gözaltı sayısı 50’ye yükseldi

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde pazar günü gerçekleşen terör saldırısında bombayı bırakan Suriye uyruklu Ahlam Albashır'in emniyetteki işlemleri sürüyor. Soruşturmayı derinleştiren polis, 2 kişiyi daha gözaltına aldı. Böylece gözaltı sayısı 50'ye yükseldi. Son olarak polis saldırıyı düzenleyen Ahlam Albashır'a bomba yüklü çantayı veren B'yi Edirne'ye götürenlerin izine ulaştı. Polis, B. isimli şüpheliyi, Edirne'ye götüren kişinin Ammar Jarkas olduğunu, eğer yakalanmasaydı Ahlam Albashır'ı da il dışına kaçıracak kişinin de Ammar Jarkas'ın kardeşi Ahmet Jarkas olduğunu belirledi. 2 şüpheli emniyet ekiplerince yapılan çalışmalarda yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltı sayısı böylelikle 50'ye ulaştı. Şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ediyor.

'BAŞININ ÇARESİNE BAK' DEDİ

Öte yandan şüpheli Ahlam Albashır ve B'yi olay günü Beyoğlu'na bırakan kişinin Yasir E.K. isimli bir kişi olduğu öğrenildi. Yasir E.K'nın çok yönlü olarak sorgulandığı öğrenildi. Albashır Beyoğlu'na gelince B'den bombalı çantayı aldı ve İstiklal Caddesi'ne gitti. B. isimli terörist ise aynı araçla geri döndü. Ahlam Albashır saldırıyı gerçekleştirdikten sonra B'yi aradı. Ancak B. olay yerine gelemeyeceğini başının çaresine bakması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine Albashır taksiyle Esenler'deki adrese geri dönerken B. ise Ammar Jarkas'ın yardımıyla Edirne'ye kaçtı. B'yi gideceği yere bırakan Ammar Jarkas İstanbul'a döndü. Jarkas, İstanbul'da gözaltına alındı.

CADDEDEKİ AĞAÇLAR VE BETON SAKSILAR KALDIRILDI

ÖNCEKİ akşam ağaç ve beton saksıların kaldırılması için geçici olarak yaya trafiğine kapatılan İstiklal Caddesi, yeniden yayaların kullanımına açıldı. İstanbul Valiliği'nin güvenlik tedbirlerine yönelik kararı üzerine, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, gece boyunca devam eden çalışmalar sonucunda caddedeki ağaç ve saksıları kaldırdı. Çalışmalar sırasında emniyet ekipleri caddenin kullanılmasına müsaade etmedi. Beton saksıları kaldırma ve diğer çevre düzenlemesi çalışmaları nedeniyle dün akşam yaya trafiğine kapatılan İstiklal Caddesi dün sabah saat 06.00 itibariyle yeniden yayaların kullanımına açıldı

YARALILARDAN 58'İ TABURCU

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında yaralananlardan 58'inin tedavilerinin ardından taburcu edildiğini, 6'sı yoğun bakımda olmak üzere 23'ünün tedavisinin ise sürdüğünü belirtti. Bakan Koca, saldırıda yaralanan 81 kişinin sağlık durumlarına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tedavisi tamamlanıp taburcu olan yaralıların sayısı 58'e ulaştı. Tedavisi devam eden 17 yaralı serviste, 6 hasta ise halen yoğun bakımda. Sağlık çalışanlarımız sizlere iyi haberler verebilmemiz için elinden geleni yapıyor" ifadelerini kullandı.

PATLAMADA YARALANAN SAADETTİN ÇEVİK: O ANKİ ŞOKLA KENDİMİ BİR İŞ YERİNE ATTIM

İSTİKLAL Caddesi'ndeki bombalı saldırıda yaralanan ve Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edilen Hisarcıklı 59 yaşındaki Sadettin Çevik, saldırı anını anlattı. İki aydan beri İstanbul Kayaşehir'deki bir inşaatta çalıştığını söyleyen Sadettin Çevik, "Pazar günü Taksim'e arkadaşlarla gezmeye gitmiştim. Arkadaşlarımdan ayrıldıktan sonra saat 17.00 sıralarında yaklaşık 20 metre arkamda büyük bir patlama oldu. Her yer cam ve çerçeve kırıklarıyla doluydu. O an şok geçirdim ve kendimi bir iş yerine attım. Daha sonra Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavi altına alındım. Doktor, patlamanın şiddetiyle sağ kulak zarımda zedelenme olduğunu ve zamanla geçeceğini söyledi. Patlamada ölenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum" diye konuştu. (RAMAZAN AYDEMİR)

'İZMİR BAROSU, ORTAK TAVIRA GÖLGE DÜŞÜRDÜ'

HAİN terör saldırısının ardından İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 68 baro, ortak basın bildirisi ile 'Terörü Lanetliyoruz' dedi. İzmir Barosu'nun bireysel olarak 'Lanetliyoruz' başlığıyla yaptığı açıklamaya ise İzmirli avukatlar 'Cılız bir açıklama olmuş' diyerek tepki gösterdi. İzmir Barosu'na kayıtlı avukatların da içerisinde yer aldığı Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu yaptığı açıklamada, "68 baronun ortak açıklamasından ayrı bir tutum takınarak baroların ortak tavrına gölge düşüren girişimleri kınıyoruz. Baro'nun terör saldırısı ile ilgili yayınladığı cılız açıklama, yaşam hakkının yetersiz bir savunucusudur" ifadelerini kullandı. (METİN BURMALI)