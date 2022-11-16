Evliysen maaşın yüzde 10’u bekarsan yüzde 20’si örgüte

İZMİR merkezli 12 ilde eş zamanlı düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 2'si, itirafçı olup örgütün bilinmeyenlerini anlattı. İtirafçılardan A.Ö. (27), "Askeri okuldan mezun olunca cemaate mensup kişilerle atandığım yerde beraber kalacağımı, kendilerinin seçtiği kadınlardan biri ile evlenmem gerektiğini, bekarsam alacağım maaşın yüzde 20'sini, evliysem yüzde 10'unu örgüte vermem gerektiğini söylediler" diye konuştu.

MÜLAKATA HAZIRLIK YAPMIŞLAR

DİĞER itirafçı N.U. (27) ise, "Askeri Lise Sınavı'nda başarılı olunca K'nin kaldığı eve gittim. 'Selim' kod adlı biri bana mülakatlarla ilgili bilgiler verdi. Atatürk ilke ve inkılaplarını, dönemin Genelkurmay Başkanı'nın adını bilmem gerektiğini söyledi. Mülakat komisyonunda bulunanların üstümdeki kıyafetlerini çıkarmam gerektiğini söylediğinde utanmadan hemen çıkarmam gerektiğini, paçalarımı kıvırmam istendiğinde abdest alır gibi katlayarak değil, yukarı çekerek kıvırmam gerektiğini, arkamda bulunan duvarın renginin ne olduğu sorulduğunda arkama dönüp bakmamam gerektiğini söyledi" ifadelerini kullandı.