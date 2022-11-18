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Başkan Erdoğan ve Zelenskiy görüştü

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna lideri Volodimir Zelenski ile telefonda görüştü. Başkan Erdoğan İstanbul Antlaşması'ndaki yapıcı tutum için Volodimir Zelenskiy'e teşekkür etti.

18.11.2022, 19:26 Güncelleme Tarihi: 18.11.2022, 19:46

Başkan Erdoğan ve Zelenskiy görüştü
Son dakika haberleri... İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşı ve tahıl koridoruna ilişkin gelişmeler ele alındı.

Başkan Erdoğan, görüşmede, tahıl ihracına ilişkin İstanbul Anlaşması'nın uzatılmasına yönelik yapıcı tutumu için Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'ye teşekkür etti.

Başkan Erdoğan, tahıl mutabakatı ve esir takasıyla olumlu tecrübeler edinildiğini, bu anlayışı ateşkes başta olmak üzere müzakere kulvarına da teşmil etmenin herkesin yararına olacağını belirtti.

Erdoğan, İstanbul'daki terör saldırısı için ilettiği taziye dolayısıyla da Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'ye teşekkür etti.

Son dakika: Başkan Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü

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