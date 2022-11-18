Teröristlerin ağı ortaya çıkarılıyor

Beyoğlu Taksim'deki İstiklal Caddesi üzerinde pazar günü PKK/YPG silahlı terör örgütü mensubu olduğu tespit edilen Ahlam Albashır tarafından bombalı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 6 kişi hayatını kaybederken 81 kişi ise yaralandı. Albashır, polis tarafından kısa sürede yakalandı. Polis, Albashır'la birlikte saldırıya karıştığı tespit edilen 51 kişiyi daha gözaltına alındı.

'ÖRGÜTLE BAĞIM KOPMADI'

52 şüpheliden 2'si emniyetteki ifadelerinin ardından serbest kalırken Albashır'ın de aralarında bulunduğu 49 kişi dün adliyeye sevk edildi. Saldırıyı gerçekleştiren Albashır'in emniyette verdiği ifadesinin detaylarına ulaşıldı. Albashır, polise verdiği ifadede örgütle nasıl tanıştığından eylem günü yaşananlara kadar bütün detayları anlattı. Sevgili olduğu bir erkek vasıtasıyla örgütle tanıştığını belirten Albashır'ın, "YPG ile tanışmam 2017 yılında Münbiç'te oldu. YPG üyesi olduğunu öğrendiğim Ahmed A. isimli bir erkekle tanıştım. Ahmed A. ile sevgili oldum. Sonra Ahmed, Cerablus'a gitti arkasından da ben gittim. Burada örgüt beni içine çekmeye çalıştı görevler teklif etti. Bir süre sonra Ahmed A'nın izini kaybettim ama örgütle ilişkim kesilmedi. Onlar da beni bırakmadı" dediği öğrenildi.

ATÖLYE SAHİBİ GÖZALTINDA

Öte yandan Ahlam Albashır ile karıkoca rolü yaptığı Bilal Hassan'ın kaldığ Esenler'deki atölyenin sahibi Ferhat Habeş'in de terörle bağlantısı olduğu, sosyal medya hesabından terör propagandası yaptığı ve Kobani'den aldığı talimatla Albashır ve Bilal Hassan'ı evinde misafir ettiği öğrenildi.

1 TERÖRİST AZEZ'DE HÜCRE EVİNDEN ÇIKTI

İSTANBUL'DA çapraz sorgusu süren terörist Ahlam Albashır'in verdiği ifadeden yolan çıkan güvenlik ve istihbarat birimleri, kanlı saldırının gerçekleştirilmesinde yardım ve yataklık eden "Hüsam" Kod adlı PKK/YPG mensubunu, Suriye'nin kuzeyindeki Azez kentinde bir hücre evinde yakaladı. Yakalanan teröristin, ilerleyen günlerde saldırı ile ilgili soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul'a getirilmesi bekleniyor.