Bu yıl 18 canlı bomba eylemi engellendi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda terörle mücadele konusunda önemli açıklamalar yaptı. İstiklal Caddesi saldırısının bombacısının yakalanma süreci hakkında bilgi veren Soylu, "Daha önce Esenler'de bir atölyede, Kobani'den gelen bir telefonla muhafaza edildi. Ardından patlattıktan sonra yine Esenler'e gitti. Esenler'den bir başka araçla Küçükçekmece'ye intikal etti. Biz, İkitelli'de takip ettik. Sonra kaybettik kamera kayıtlarını. Sonra tekrar onu götüren şahsı yakalayıp, bu ağın bir parçası olan şahsı yakalayıp onu sorgulayınca bir sokakta olduğunu öğrendik ve o sokağa yaptığımız operasyon çerçevesinde de kıskıvrak, o evde ele geçirilmiş oldu" dedi. Bombacı teröristle birlikte bu olayı tertipleyen kişinin de yakalandığını hatırlatan Soylu, "Terör örgütü belki buna üzülecek ama ona 'Öldür' talimatı verdiği kişiyi de yakaladık. Yani esas itibarıyla terör örgütünün tam bağlantısını da burada yakaladık. Birkaç operasyon daha var. Operasyonlar devam ediyor" ifadelerini kullandı.



TÜM YAPI DEŞİFRE EDİLİYOR

BAKAN Soylu, konuşmasında bu yıl 18 canlı bomba eyleminin engellendiğini de açıkladı. İstiklal Caddesi saldırısının PKK'nın sivil katliamlarından birisi olduğunu kaydeden Soylu, "Faillerini bulduk. Şimdi arkasındaki tüm yapıyı deşifre ediyoruz. Elbette içimiz yanıyor. Siz sormasanız bile biz bunlarla her saniye yüzleşiyoruz" dedi. Soylu, 2016-2022 yılları arasında teslim olanlardan ifade veren bin 248 örgüt mensubundan 393'ünün ifadelerinde PKK'ya HDP aracılığıyla katıldığını söylediğini de sözlerine ekledi.

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