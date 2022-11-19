Erdoğan ile Putin telefonda görüştü

Endonezya'daki G20 Zirvesi'nin ardından önceki gün yurda dönen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



TAHIL ANLAŞMASI KONUŞULDU

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye-Rusya ilişkileri ve tahıl koridoruna ilişkin gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı. Başkan Erdoğan, görüşmede tahıl ihracına ilişkin İstanbul Anlaşması'nın 120 gün süreyle uzatılması konusundaki yapıcı tutumu için Rusya Devlet Başkanı Putin'e teşekkür etti. Rusya-Ukrayna savaşının uzamasının riskleri artıracağını, bu nedenle diplomatik görüşmelerin canlandırılması gerektiğini belirten Erdoğan, Rus ve Amerikan İstihbarat Başkanlarının Türkiye'de gerçekleştirdikleri temasların arazide kontrolsüz bir tırmanmanın önüne geçilmesi açısından anahtar rol oynadığını aktardı. Erdoğan, ayrıca İstanbul'daki terör saldırısı için ilettiği taziye dolayısıyla da Rusya Devlet Başkanı Putin'e teşekkür etti. BU arada Başkan Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Rusya- Ukrayna savaşı ve tahıl koridoruna ilişkin gelişmeler ele alındı. Erdoğan, görüşmede, tahıl ihracına ilişkin İstanbul Anlaşması'nın uzatılmasına yönelik yapıcı tutumu için Başkan Zelenskiy'e teşekkür etti. Erdoğan, İstanbul'daki terör saldırısı için ilettiği taziye dolayısıyla da Zelenskiy'e teşekkür etti.

DOĞALGAZ MERKEZİ ÖNERİSİ İÇİN TEŞEKKÜR

Görüşmede Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye'de bir doğalgaz merkezi kurulması teklifi de gündeme geldi. Başkan Erdoğan, bu tekliften ötürü memnuniyet duyduklarını dile getirerek, ortak hedeflere bir an önce ulaşmak için ekiplerin gereken teknik, hukuki ve ticari değerlendirmeleri yapacaklarını kaydetti.