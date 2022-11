Tarzan (Biden) zor durumda

KONUK YAZAR BÜLENT ERANDAÇ YAZDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türk Devlet Aklı, Amerika ara seçimlerini dikkatle takip ediyor. Başkan Erdoğan'ın çekirdek strateji ekibi son gelişmeleri an be an takip ederken ortaya çıkan öngörü, ABD BAŞ- KANI BIDEN TOPAL ÖRDEK

OLACAK. ABD Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu Eski Başkan Trump'ın Cumhuriyetçi partisi kazandı.

Senato seçimleri başa baş sürüyor.

Senato'da eşitliği Demokrat Başkan Yardımcısı Kamala Harris bozacak.

ABD Ara Seçimleri sonucunu Türk Devlet Aklı (Çekirdek stratejistler) 3 SORUYLA analiz ediyor:

1) Biden Topal Ördek olunca, Türkiye ile ilişkilere değişim getirecek mi?

2)Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi'nde kontrolü eline geçirmesi, Trump'ın yeniden başkan adayı olma şansını artırır mı?

3)Biden iki yıl daha başkanlığı sürdürebilir mi?

Topal Ördek olacak Biden, iki yıl sonra tekrar Başkan adayı ŞANSINI KAYBEDECEK, Demokrat Parti kimi aday gösterir? Kamala Harris gözden düştü mü?



TÜRKİYE'YE ETKİLERİ

Amerika'da ara seçim sonucu aslında 2 yıl boyunca (2022-2024) etkili olacak dış politikanın şekillendirilmesinde rol oynuyor. Ara seçimlerde Cumhuriyetçiler'in Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elde etmesi, Türkiye ile ilişkilerin seyrinde öne çıkan faktörlerden biri. Temsilciler Meclisi hangi yasaların oylanacağını belirlerken, Senato bu yasaları veto etme ya da onaylama yetkisine sahip.

Biden ve Demokratlar, Türkiye'ye HASMANE TAVIRLAR İÇİNDE.

S-400 füze savunma sistemi, F-35 programından çıkarma ve CAATSA kapsamında yaptırıma uğrayan ilk NATO üyesi olması ilişkilere damga vurmuştu. ABD-Türkiye ilişkilerinde son dönemde ağırlık kazanan en önemli konu başlığıysa Ankara'nın Washington'dan talep ettiği F-16 uçakları ve modernizasyon kitleri.

Amerika'nın yabancı ülkelere silah satışı Kongre onayına tabi olduğu için özellikle Senato'da Türkiye konusundaki tutum önem taşıyor. F-16 satışına karşı çıkan New Jersey eyaletini temsil eden Demokrat Senatör Bob Menendez'in bu konudaki olumsuz tutumu dikkat çekiyor. Görev süresi 2025'te sona erecek olan Menendez önümüzdeki 2 yıl boyunca Senato'da olmaya devam edecek. Türkiye'yi yakından takip eden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham dış politika konusunda aktif olan ve Türkiye'yi yakından tanıyan isimlerden biri.

TRUMP YENİDEN GELEBİLİR Mİ?

Ara seçimler, 2024'te Cumhuriyetçilerin başkan adayının kim olacağı konusunda ipucu verecek. Eğer Cumhuriyetçiler her iki kanatta da üstünlüğü ele geçirirse, Biden'in planlarını durdurabilir. Cumhuriyetçilerin hakimiyeti, Biden'in diş politikasına darbe vurabilir. Cumhuriyetçiler, soruşturma komitelerini de kontrol edecek duruma gelebilir ve 6 Ocak 2021'de eski Başkan Donald Trump taraftarlarının Kongre saldırısı konusundaki soruşturmayı durdurabilirler. Joe Biden'ın oğlunun Çin'deki iş ilişkileri konusunda yeni soruşturmalar başlatabilirler.

Biden'in aralarında ABD Yüksek Mahkemesi'nin de bulunduğu yerlere yeni atamalar yapması zorlaşır.

Özellikle de Ukrayna'ya yardım konusunda. Başkan Biden veto kartını kullanabilir ve kürtaj, göç ve vergiler gibi başlıklardaki muhafazakar yasaları engelleyebilir. Bu durumda 2024 YILINA KADAR sistemin tıkanması söz konusu.



BIDEN ADAY OLAMAYACAK

Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi çoğunluğunu almasıyla, Biden'in 2024'te yeniden Başkan Adayı olamayacağı belirtiliyor. Ayrıca, Biden'in sağlık durumu da iyi değil. İki yıl daha idare etmesi tartışılıyor. ESKİ BAŞ- KAN REAGAN'IN OĞLUNUN YAZDIĞI KİTAP GÜNDEMDE.

Eski ABD Başkanı Ronald Reagan'ın oğlu, babasının başkanlığı sırasında, Alzheimer hastası olduğunu söyledi. Ron Reagan, babası hakkında yazdığı kitapta babasının 1984 yılındaki başkanlık tartışmaları sırasında şaşırtıcı bir biçimde kelimeleri unuttuğunu ve "apışıp kaldığını" yazdı.

Babasının 1986 yılında da Los Angeles'in kuzeyinde bildiği kanyonların üzerinden uçarken, artık isimlerini hatırlamadığını ifade etti. Beyaz Saray doktorları ise, Ronald Reagan'ın başkanlığı sırasında Alzheimer hastalığına yakalandığına dair bir kanıt görmediklerini söylemişlerdi. Ronald Reagan'a Alzheimer olduğu teşhisi, başkanlık görevinden ayrıldıktan 5 yıl sonra 1994'de koyulmuştu. ABD'nin 40. Başkanı olan Reagan, 1981 ila 1989 yıllarında görev yapmıştı. Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in bekleneni veremediği ve bu nedenle Biden yerine 2024'te bir başka Demokrat adayın çıkmasının kuvvetli ihtimal olduğu ifade ediliyor. Biden'ın adamlarının Trump'ın önünü kesip kesemeyecekleri Amerika'da en çok konuşulan konular arasında.

SONUÇ

ABD'deki son seçim sonuçlarının ardından, DONALD TRUMP'IN YENİ- DEN GELME ŞANSI OLABİLİR GÖRÜŞÜ HAKİM. Reagan örneğinde olduğu gibi, Biden'in iki yıl daha hasta hasta Başkanlık görevinde kalacağı ifade ediliyor.

Ancak, 2024 yılında yeniden aday olamayacağı konuşuluyor. BAŞKAN KİM OLURSA OLSUN, ÜLKEYİ ABD DERİN

DEVLETİ (DIŞ İLİŞKİLER KONSEYİ-PENTAGON- CIA-PETROL VE BANKA BARONLARI) YÖNETİR DENİYOR.Trump'ın Cumhuriyetçileri sadece Temsilciler Meclisi'nde çoğunlukta olsa bile ABD Derin Devleti etkin olacak görünüyor...