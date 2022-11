Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstiklal Caddesi'nde terör saldırısının gerçekleştiği noktaya giderek karanfil bıraktı. Burada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar dileyen Çavuşoğlu, "Terör saldırısının hedefleri var. Ama hiçbir hedefe ulaşamayacaklarını gördüler. Terörü temizlemeye devam edeceğiz" dedi.



NEW YORK TIMES'A TEPKİ

Bakan Çavuşoğlu, olaydan sonra ABD'li New York Times gazetesinin tepki çeken haberini de eleştirdi. "Terörle mücadelede bunların ikiyüzlülüğünü hep görüyoruz" diyen Çavuşoğlu, "Her zaman insan hakları, hak ve hukuktan bahsedenlerin bu saldırıya sadece turizm açısından bakması ibretliktir. Onlar ne derlerse desinler, terörü desteklemeyi devam etsinler, biz teröristlerin tepelerine inmeye devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı başlamıştır, bundan geri adım atmak yoktur" ifadelerini kullandı.

