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Haberler Gündem Bakan Soylu'dan CHP'lilere sert tepki

Bakan Soylu'dan CHP'lilere sert tepki

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda konuşan Bakan Soylu, muhalefet partilerine terörle mücadele konusunda sert tepki gösterdi. “CHP’li belediyelerle ilgili terör örgütlerine neler yapıldığını gelecek hafta açıklayacağım” diyen Soylu, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan’a da FETÖ eleştirisi yaptı

20.11.2022

Bakan Soylu’dan CHP’lilere sert tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, bütçe görüşmeleri sırasında önemli açıklamalarda bulundu. Soylu, "PKK'nın yönettiği belediyelere nasıl terör örgütleri sızmış ve orayı yönetmişlerse acaba diğer belediyelerde böyle bir durum söz konusu mudur diye yaptığımız değerlendirmede bir sonuca ulaştık" ifadesini kullandı. Konuyla ilgili gelecek hafta basın toplantısı düzenleyeceğini duyuran Bakan Soylu, "Bütün devlet bilgileriyle ve belgeleriyle beraber Mersin Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Adana Seyhan Belediyesi ve Ataşehir Belediyesi dahil olmak üzere bütün belediyelerle ilgili terör örgütlerine neler yapıldığını açıklayacağım" diye konuştu.

'KİM KÜRT DÜŞMANI?'
HDP'li milletvekillerinin, 'Kürt düşmanı' eleştirilerine cevap veren Soylu, "Biz Kürt düşmanıyız öyle mi? Kürt Düşmanı Kim? Çocukları 6 yaşında, 9 yaşında, 10 yaşında dağa çıkarıp eline boyca kaleşnikof veren mi Kürt düşmanı? Çocuklar okusun öğretmen olsun, mühendis olsun, doktor olsun diye bütün dünyanın egemenlerini karşısına alanlar mı? Hangi Kürt kardeşimizi incitecek bir söz söyledik? Bizim tek kırmızı çizgimiz vardı, o da terördür" ifadelerini kullandı. Bakan Soylu, terör saldırısı ile ilgili 'seçim startı verildi' şeklindeki söylemlere de sert tepki göstererek, "Bu caniliktir, bu şeytanlıktır. Böyle bir şey olabilir mi? Bütün seçimler bir Ecrin'in hayatına bedel değildir, bu kadar basit. Bütün seçimler bir Ecrin'in hayatına bedel değildir" açıklamasında bulundu.

ALMEDA'NIN ANNESİNDEN TEŞEKKÜR
İSTİKLAL Caddesi'ndeki patlamada yaralanan 3 yaşındaki Almeda'nın annesi Dilay Sinan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkür etti. Önceki gün hastaneden taburcu edilerek evlerine giden Dilay Sinan bir teşekkür mesajı paylaşarak, "Taksim patlamasında yaralandıktan sonra eşimi, kızımı ve beni götüren 2 motosikletliye, hastane çalışanlarına ve doktorlarına, İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'ya yanımızda olduğu için çok teşekkür ediyorum. Hep yanımızda oldular, eksik olmasınlar. Buradan gazetecilere ve muhabirlere de bizleri yalnız bırakmadıkları için çok teşekkür ediyorum" dedi.

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