Başkan Erdoğan Katar’a gidiyor

Kupası için Katar'a gidiyor BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, 2022 Dünya Kupası'nın açılış töreni ve ilk maçını izlemek üzere bugün Katar'a gidecek. Katar Emiri Şeyh Al Sani'nin davetlisi olarak Katar'a gidecek olan Başkan Erdoğan, Al Khor kentindeki Al Bayt Stadı'nda oynanacak ev sahibi Katar ile Ekvador arasındaki açılış mücadelesini izleyecek. Erdoğan'ın burada Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Toplantısı'na da katılması bekleniyor.

ÖZEL İŞ BİRLİĞİ YAPILDI

TÜRKİYE ile Katar'ın 2022 Dünya Kupası'nın güvenliğini sağlamak için yaptığı iş birliği, iki ülke arasındaki stratejik ilişkiler kapsamında yer alıyor. Türkiye'nin görevlendirdiği 3 binden fazla emniyet personeli, 2022 FIFA Dünya Kupası sırasında stadyum ve otellerdeki güvenlik operasyonlarına destek olacak. Bu kapsamda, Dünya Kupası organizasyonunun güvenliğinin sağlanması için Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin Katar'da görevlendirilmesi konusunda 7 Aralık 2021'de iki ülke arasında "Büyük Çaplı Organizasyonların Yerine Getirilmesinde İş Birliği Konulu Niyet Mektubunun Uygulanmasına İlişkin Protokol" imzalandı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Katar'da Dünya Kupası Kalkanı Harekatı kapsamında 6 ay süreyle görevlendirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi ise 5 Ekim'de TBMM Genel Kurulunda kabul edilmişti.