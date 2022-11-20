Bombacı teröristin ABD bağlantısı araştırılıyor

İSTİKLAL'DEKİ hain terör saldırısının ardından başlatılan soruşturmada terör örgütüyle bağlantılı isimler bir bir yakalanırken, bombacı Ahlam Albashir'in geçmişi de inceleniyor. Terörist Albashir verdiği ifadesinde örgüte girişini ve geçmişini anlatırken, ABD ile bağlantısı olduğu iddiaları da araştırılıyor. ABD'nin polis istihbarat birimi CIA'in bu teröristi 2018'de Kobani'den alıp ABD'ye götürdüğü, orada eğittikten sonra geçtiğimiz yıl kasım ayında tekrar Kobani'ye getirdiği iddia edildi. Güvenlik birimlerinin, bu iddiaları da çok yönlü olarak araştırdığı öğrenildi.

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