  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Bombacı teröristin ABD bağlantısı araştırılıyor

Bombacı teröristin ABD bağlantısı araştırılıyor

20.11.2022

Bombacı teröristin ABD bağlantısı araştırılıyor
İSTİKLAL'DEKİ hain terör saldırısının ardından başlatılan soruşturmada terör örgütüyle bağlantılı isimler bir bir yakalanırken, bombacı Ahlam Albashir'in geçmişi de inceleniyor. Terörist Albashir verdiği ifadesinde örgüte girişini ve geçmişini anlatırken, ABD ile bağlantısı olduğu iddiaları da araştırılıyor. ABD'nin polis istihbarat birimi CIA'in bu teröristi 2018'de Kobani'den alıp ABD'ye götürdüğü, orada eğittikten sonra geçtiğimiz yıl kasım ayında tekrar Kobani'ye getirdiği iddia edildi. Güvenlik birimlerinin, bu iddiaları da çok yönlü olarak araştırdığı öğrenildi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA