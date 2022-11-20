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Haberler Gündem MİT Fırat Kalkanı’nda 11 DEAŞ’lıyı yakaladı

MİT Fırat Kalkanı’nda 11 DEAŞ’lıyı yakaladı

20.11.2022

MİT Fırat Kalkanı’nda 11 DEAŞ’lıyı yakaladı
DEAŞ'LI teröristler tarafından Suriye'de misafirhane olarak kullanılan ve içinde sorumlu düzeyde örgüt mensuplarının yer aldığı 3 örgüt evi, Suriye Milli Ordusu (SMO) ve MİT tarafından tespit edildi. MİT'in desteğiyle SMO'ya bağlı yerel güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonlarda 11 DEAŞ üyesi yakalandı. Operasyonlarda teknik kapasitesi ve patlama etkisi yüksek 4 bin 350 elektrikli fünye, 986 programlanabilir entegre cihazı ile patlayıcı yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. DEAŞ'lıların, PKK kontrolündeki cezaevine saldırılara destek sağladıklarını itiraf ettiği öğrenildi.
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