Son dakika: Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör hedefleri "Pençe-Kılıç Hava Harekatı" ile yerle bir edildi

Bakanlıktan, gece saatlerinde gerçekleştirilen hava harekatına ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"PKK/KCK/YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek; Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak, terörü kaynağında yok etmek maksadıyla; Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından ülkemize saldırılarda üs olarak kullanılan bölgelere Pençe-Kılıç Hava Harekatı icra edilmiştir."

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava harekatının ilk görüntülerini paylaştı.

Hesap zamanı!



Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor! 🇹🇷 pic.twitter.com/pnEbFDkOF7 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 19, 2022

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör yuvaları tam isabet vuruşlarla yerle bir ediliyor." ifadesine yer verildi.

Paylaşımda ayrıca, terör hedeflerinin vurulduğu anlara ilişkin görüntüler yer aldı.