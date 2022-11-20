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Haberler Gündem Son dakika: Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör hedefleri "Pençe-Kılıç Hava Harekatı" ile yerle bir edildi

Son dakika: Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör hedefleri "Pençe-Kılıç Hava Harekatı" ile yerle bir edildi

Son dakika haberi...Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan bölgelere "Pençe-Kılıç Hava Harekatı" yapıldığını bildirdi. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör yuvaları tam isabet vuruşlarla yerle bir ediliyor." ifadesine yer verildi.

AA

20.11.2022, 08:48 Güncelleme Tarihi: 20.11.2022, 08:54

Son dakika: Suriye ve Irak’ın kuzeyindeki terör hedefleri Pençe-Kılıç Hava Harekatı ile yerle bir edildi

Bakanlıktan, gece saatlerinde gerçekleştirilen hava harekatına ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"PKK/KCK/YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek; Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak, terörü kaynağında yok etmek maksadıyla; Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından ülkemize saldırılarda üs olarak kullanılan bölgelere Pençe-Kılıç Hava Harekatı icra edilmiştir."

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava harekatının ilk görüntülerini paylaştı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör yuvaları tam isabet vuruşlarla yerle bir ediliyor." ifadesine yer verildi.

Paylaşımda ayrıca, terör hedeflerinin vurulduğu anlara ilişkin görüntüler yer aldı.

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