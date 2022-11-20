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Haberler Gündem Taksim’deki saldırıyla ilgili 13 gözaltı daha

Taksim’deki saldırıyla ilgili 13 gözaltı daha

20.11.2022

Taksim’deki saldırıyla ilgili 13 gözaltı daha
İSTİKLAL Caddesi'nde meydana gelen bombalı saldırının ardından polis saldırının failleri PKK/YPG'li teröristler Ahlam Albashır ile Bilal Hassan'ın iletişime geçtiği kişilerin de peşine düştü. En son teröristlerin sınırdan geçmesini sağlayan 2 kişiyi gözaltına alan polis, yurt dışına kaçtığı değerlendirilen Bilal Hassan'a yardım ve yataklık ettikleri değerlendirilen 13 kişiyi daha yakaladı. Bu şüphelilerden 5'inin Bulgaristan'da gözaltına alındığı kaydedildi. Böylece son 2 günde gözaltına alınanların toplam sayısı 15'e ulaştı.
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