Taksim’deki saldırıyla ilgili 13 gözaltı daha

İSTİKLAL Caddesi'nde meydana gelen bombalı saldırının ardından polis saldırının failleri PKK/YPG'li teröristler Ahlam Albashır ile Bilal Hassan'ın iletişime geçtiği kişilerin de peşine düştü. En son teröristlerin sınırdan geçmesini sağlayan 2 kişiyi gözaltına alan polis, yurt dışına kaçtığı değerlendirilen Bilal Hassan'a yardım ve yataklık ettikleri değerlendirilen 13 kişiyi daha yakaladı. Bu şüphelilerden 5'inin Bulgaristan'da gözaltına alındığı kaydedildi. Böylece son 2 günde gözaltına alınanların toplam sayısı 15'e ulaştı.

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